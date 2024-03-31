Эксперт по сну и экономист говорят о пользе и вреде перевода часов

Опрос компании Kantar TNS 2023 года показывает, что 23% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет предпочитают переход на зимнее время, потому что тогда утро светлее, а они "экономят" один час и могут поспать подольше, а 25% жителей предпочитают - переход на летнее время, так как тогда вечер длиннее. С другой стороны, 40% населения не нравится ни переход на зимнее время, ни переход на летнее время, сообщает TV3 Ziņas.
"Я думаю, что преимущества перевешивают неудобства, которые объективно могут возникнуть. Это мое мнение. Врачи не несут ответственности за перевод времени, оно было придумано по экономическим причинам. Мы можем только делать выводы", - сказал Юрис Сважа, эксперт по сну.
Вначале основными аргументами в пользу перевода часов были экономические соображения, поскольку сама идея летнего времени возникла в конце 18 века. В 1784 году тогдашний посол США во Франции Бенджамин Франклин написал эссе "О летнем времени". Идея, изложенная в эссе, пришла к Б. Франклину, когда около шести утра случайный шум нарушил его сон. Когда он проснулся, посол был удивлен ярким светом, и ему пришла в голову идея эффективно использовать солнечный свет.
Проведя несложные математические расчеты, Франклин подсчитал, сколько денег тратят парижане, ложась спать после полуночи и зажигая свечи и керосиновые лампы по вечерам в период с 20 марта по 20 сентября.
Следующая попытка перехода на летнее время была предпринята в 1907 году, когда об идее Бенджамин Франклина о переходе на летнее время вспомнил англичанин Уильям Уиллетт.
Он предложил перевести часы вперед на 80 минут: каждое воскресенье в апреле на 20 минут и в сентябре делать то же самое, только наоборот.
Уильям Уиллетт сам отверг эту идею, однако в 1916 году английский парламент принял закон, согласно которому в летние месяцы часы следует переводить на час вперед от среднего времени по Гринвичу. Эту практику также переняли Германия, Ирландия и Франция во время Первой мировой войны.
Говоря об экономических выгодах сегодня, представитель Министерства климата и энергетики Гунар Валдманис подтвердил, что экономических выгод уже не так много, как вначале.
"Если сравнить день до и день после перевода часов, эффект будет весьма мал и не поддается объективному измерению", - сказал он.
"В чем я согласен с Минэкономики, мы в Евросоюзе, у нас есть общий рынок, и при этом мы должны оставаться едиными, особенно с нашими ближайшими соседями. Если время меняется в одной стране, но не меняется в соседней стране, наиболее существенно страдают транспорт, авиаперевозки и логистика. Здесь самая главная экономическая выгода, а не в самом потреблении энергии. В наши дни режим работы заводов уже не подчиняется режиму дня. Даже в домашнем хозяйстве нельзя сравнивать, какие электрические лампы мы используем сейчас и какими они были раньше", - объяснил Гунар Валдманис.
В 2018 году результаты опроса жителей всех стран-членов Евросоюза показали, что 84% респондентов поддерживают отмену перевода времени, приводя в качестве одного из аргументов, что оно вредно для здоровья человека и ухудшает качество сна.
"Невозможно отрицать влияние перевода часов. Исследования показывают, что если спать на час меньше, то нормальный человек, без нарушений сна, может чувствовать себя хуже еще один-два дня", - сказал Юрис Сважа, эксперт по сну, после чего попросил каждого ответить себе на вопрос:
"Неужели мы так точно планируем время сна, когда ходим в театр и засиживаемся допоздна? Я имею в виду, может быть, люди тоже преувеличивают воздействие".
"Когда мы ложимся спать на час позже, после светского мероприятия, путешествия, мы уже не так волнуемся, но это тоже плохо, неблагоприятно влияет на качество нашего сна. Тот же часовой пояс меняется, но откажемся ли мы из-за этого от поездок? Влияние, конечно, есть, но, на мой взгляд, оно все же преувеличено. Это может оказать более существенное влияние на людей, у которых уже есть нарушения сна, им может быть труднее адаптироваться", - считает эксперт.
Правительство Латвии решило, что Латвия в целом поддерживает отказ от сезонного перевода времени, а после принятия новой директивы готова перейти на летнее время (GMT+3) и остаться там навсегда.
"Если смотреть чисто с медицинской точки зрения, то лучше было бы остаться при этом и не переводить", - уверен Сважа.
Эксперт по сну подчеркивает преимущества Латвии: "Жить, конечно, лучше всего по Солнцу или астрономическому времени. Если говорить о том, какое время нам больше подойдет, то лучше придерживаться летнего времени. В Латвии можно сказать, что нам повезло, потому что наше летнее время тоже примерно соответствует этим солнечным часам. Это близко к этому. Я могу привести в пример центральное европейское время, среднеевропейское время.
Оно одинаково и в восточной Польше, которая находится рядом с Литвой, и в Испании или Франции, которые находятся на берегу Атлантики. Представьте себе разницу, когда поляк просыпается, а солнце уже взошло, а испанцу еще далеко от восхода, или наоборот. Все живут одинаково, приспосабливаются, привыкают. Человек способен приспосабливаться".
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