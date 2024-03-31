Эксперт по сну и экономист говорят о пользе и вреде перевода часов

"Невозможно отрицать влияние перевода часов. Исследования показывают, что если спать на час меньше, то нормальный человек, без нарушений сна, может чувствовать себя хуже еще один-два дня", - сказал Юрис Сважа, эксперт по сну, после чего попросил каждого ответить себе на вопрос:

"Неужели мы так точно планируем время сна, когда ходим в театр и засиживаемся допоздна? Я имею в виду, может быть, люди тоже преувеличивают воздействие".

"Когда мы ложимся спать на час позже, после светского мероприятия, путешествия, мы уже не так волнуемся, но это тоже плохо, неблагоприятно влияет на качество нашего сна. Тот же часовой пояс меняется, но откажемся ли мы из-за этого от поездок? Влияние, конечно, есть, но, на мой взгляд, оно все же преувеличено. Это может оказать более существенное влияние на людей, у которых уже есть нарушения сна, им может быть труднее адаптироваться", - считает эксперт.

Правительство Латвии решило, что Латвия в целом поддерживает отказ от сезонного перевода времени, а после принятия новой директивы готова перейти на летнее время (GMT+3) и остаться там навсегда.

"Если смотреть чисто с медицинской точки зрения, то лучше было бы остаться при этом и не переводить", - уверен Сважа.

Эксперт по сну подчеркивает преимущества Латвии: "Жить, конечно, лучше всего по Солнцу или астрономическому времени. Если говорить о том, какое время нам больше подойдет, то лучше придерживаться летнего времени. В Латвии можно сказать, что нам повезло, потому что наше летнее время тоже примерно соответствует этим солнечным часам. Это близко к этому. Я могу привести в пример центральное европейское время, среднеевропейское время.

Оно одинаково и в восточной Польше, которая находится рядом с Литвой, и в Испании или Франции, которые находятся на берегу Атлантики. Представьте себе разницу, когда поляк просыпается, а солнце уже взошло, а испанцу еще далеко от восхода, или наоборот. Все живут одинаково, приспосабливаются, привыкают. Человек способен приспосабливаться".

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