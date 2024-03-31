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Папа римский по случаю Пасхи призвал к миру в Газе и Украине

BBC News Русская служба
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BBC
Папа римский
Папа римский Фото: BBC News

По всему миру сегодня проходят церемонии, посвященные одному из самых важных праздников христианского календаря — Пасхе.

Из-за разных календарей католики и православные отмечают Пасху в разные дни. Православная Пасха в этом году выпадает на 5 мая, католическая - на 31 марта.

Библия гласит, что Иисус воскрес в Пасхальное воскресенье, через несколько дней после смерти на кресте в Страстную пятницу. По традиции многие верующие посещают службы в субботу вечером.

По случаю Пасхи Папа римский Франциск выступил в Ватикане с проповедью, в которой призвал закончить войну в Газе и Украине, а также освободить всех заложников, которых до сих пор удерживают боевики ХАМАС.

«Мира не добиваются оружием», — подчеркнул понтифик в традиционном Пасхальном послании.

Ватикан
Ватикан Фото: Reuters
Девочка в костюме ангела
Девочка в костюме ангела Фото: Reuters
Контекст
Контекст Фото: BBC

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Контекст
Контекст Фото: BBC
BBC
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