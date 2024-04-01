Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус накануне назвал происходящее в «Аш-Шифе» осадой.

В сообщении в соцсети X, опубликованном до объявления о выводе войск, он заявил, что более 100 человек все еще находятся в больнице, страдая от нехватки еды, воды и медикаментов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье вечером заявил, что «Аш-Шифа» был «логовом террористов», и похвалил израильских солдат за проведение «хирургически точной» внезапной атаки.

Вернувшиеся в окрестности «Аш-Шифы» жители сектора Газа увидели там сцены «полного разрушения», пишет издание Times of Israel.

По словам одного из местных жителей Мохаммеда Махди, несколько зданий в этом районе сгорели, он видел несколько тел.

Другой житель, Яхья Абу Ауф, рассказал, что армейские бульдозеры разрыли импровизированное кладбище во дворе больницы.

Местные жители у кладбища Фото: Reuters

«Ситуация неописуемая, — приводит его слова Times of Israel. — Оккупация уничтожила здесь какое-либо ощущение жизни».

«Я не могу перестать плакать с тех пор, как приехал сюда, — сказал 43-летний Самир Базель, который разговаривал с Reuters через мессенджер, когда обходил район „Аш-Шифы“. — Это место разрушено, здания сожжены и уничтожены. Это место нужно отстроить заново. Больницы „Аш-Шифа“ больше нет».

На прошлой неделе пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ХАМАС «разрушает больницу «Аш-Шифа», обстреливая израильские войска из отделения скорой помощи и родильного отделения, а также бросая взрывные устройства из ожогового центра.