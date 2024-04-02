Видео ⟩ Электросамокаты возвращаются на улицы. Как Рига будет бороться с их хаотичной парковкой?

По мнению жительницы Риги Ингуны, такие выделенные места для парковки были бы жестом вежливости по отношению к пешеходам.

Между тем пользователь самоката Роберт говорит, что не заметил, как в городской среде появились специальные парковочные места для электросамокатов.

Мэр Риги Вилнис Кирсис подчеркнул, что город движется к тому, чтобы самокаты можно было оставлять только в специально отведенных для этого местах, особенно в Старой Риге.

Если полиция обнаружит, что электросамокат был оставлен в зоне запрещенной парковки, полиция сообщит компании о выявленном нарушении. Если нарушение не будет устранено в течение трех часов с момента его обнаружения, полиция конфискует соответствующее транспортное средство.

Новые правила предусматривают, что самоуправление будет публиковать зоны ограничения скорости и запрета парковки для электросамокатов в разделе "Дорожное движение и мобильность" (Satiksme un mobilitāte) на портале Geo Rīga.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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