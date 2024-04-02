Видео ⟩ Электросамокаты возвращаются на улицы. Как Рига будет бороться с их хаотичной парковкой?

Они стоят везде, только не там, где положено. Так можно охарактеризовать проблему электросамокатов в Риге, которая возвращается с каждым весене-летним сезоном. Почти забавное зрелище открывается на остановке общественного транспорта на улице 13 Января, где самокаты оставлены у входа в тоннель, на траве и даже посреди тротуара, но специально размеченная парковка пустует, говорит сообщает программа Bez Tabu.
По мнению жительницы Риги Ингуны, такие выделенные места для парковки были бы жестом вежливости по отношению к пешеходам.
Между тем пользователь самоката Роберт говорит, что не заметил, как в городской среде появились специальные парковочные места для электросамокатов.
Мэр Риги Вилнис Кирсис подчеркнул, что город движется к тому, чтобы самокаты можно было оставлять только в специально отведенных для этого местах, особенно в Старой Риге.
Если полиция обнаружит, что электросамокат был оставлен в зоне запрещенной парковки, полиция сообщит компании о выявленном нарушении. Если нарушение не будет устранено в течение трех часов с момента его обнаружения, полиция конфискует соответствующее транспортное средство.
Новые правила предусматривают, что самоуправление будет публиковать зоны ограничения скорости и запрета парковки для электросамокатов в разделе "Дорожное движение и мобильность" (Satiksme un mobilitāte) на портале Geo Rīga.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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