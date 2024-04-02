По данным властей, серьезных разрушений нет, пострадали несколько человек. Telegram-канал Baza сообщает о пяти пострадавших.

Это первая с начала войны атака беспилотников на территорию Татарстана.

В июле прошлого года в особой экономической зоне "Алабуга" под Елабугой открылся завод по производству дронов Shahed. Россия активно использует эти дроны для нанесения ударов по территории Украины.

Администрация особой экономической зоны "Алабуга" также заявила, что в Елабуге повреждения получил комплекс хостелов, который построили для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа.

Татарстан расположен примерно в 1000 километрах от российско-украинской границы.

Ранее власти Украины заявили, что украинские специалисты разработали дроны, способные поражать цели на расстоянии более 1000 километров.

Drones attacked enterprises in Yelabuga and Nizhnekamsk in Tatarstan for the first time



This is more than 1,200 kilometers from the Ukrainian border. Six people were injured. In Yelabuga there is a production of "shaheds", and in Nizhnekamsk there is a large petrochemical… pic.twitter.com/fwP7YCzT4b — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2024

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