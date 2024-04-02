В полиции подвели итог пасхальных выходных

Длинные выходные дни прошли относительно спокойно. По сравнению с предыдущими годами статистика водителей, управлявших транспортным средством под воздействием одурманивающих веществ, в этом году улучшилась, но таких водителей все еще много.

Янчевскис рассказал, что в минувшие праздничные дни в состоянии опьянения за рулем были задержаны 57 водителей, причем 37 из них были привлечены к уголовной ответственности по причине сильного опьянения.

Между тем, в прошлом году на Пасху за аналогичное нарушение были задержаны 82 водителя.

Всего за минувшие выходные в стране зарегистрировано 293 дорожно-транспортных происшествия с 34 пострадавшими. В связи с различными нарушениями правил дорожного движения оформлено 2780 постановлений о нарушениях, половина из которых связана с превышением скорости.

На выходных полиция работала в усиленном режиме.

Вчера в стране зарегистрировано 59 ДТП, в которых пострадали девять человек. Всего в сфере дорожного движения было вынесено 603 постановления об административных правонарушениях, в том числе 320 в связи с превышением скорости и два по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения за истекшие сутки было начато пять административных процессов и девять уголовных.

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