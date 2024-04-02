"На этот раз я хотел бы привлечь полицию". Алвис Херманис стал жертвой фейковых новостей

В понедельник, 1 апреля, Херманис поделился неприятной ситуацией в своих социальных сетях: "Сегодня утром мне позвонила мама и спросила, все ли со мной в порядке, волновалась. Отец только что прочитал сообщение в социальных сетях, что вчера у меня случился сердечный приступ, что я умираю и врачи борются за мою жизнь. Первоапрельская шутка в стиле моих ненавистников. Мой отец говорит, что сообщение уже исчезло.

К сожалению, от волнения отец не додумался сделать скриншот и записать отправителя. Если кто-нибудь сделал это - сообщите мне. На этот раз я хотел бы привлечь полицию. Мои родители очень переживают из-за этого, и шутки здесь заканчиваются".

Apollo.lv уже сообщал, что имя Херманиса - не единственное, которое в последнее время используется в мошенничестве. За последние полгода в фейковых публикациях были упомянуты имена журналистов Илзе Добеле и Яниса Домбурса, латвийского исполнителя и музыканта Интарса Бусулиса, а также маэстро Раймонда Паулса.

Что делать в таких ситуациях? Сообщите администрации социальной сети, используя возможности оповещения. Для этой цели drossinternets.lv подготовил ценный информативный буклет, с содержанием которого можно ознакомиться на их сайте.

Представители drossinternets.lv подчеркивают: "Если мы не отреагируем, мошенникам больше не будет интересно тратить время на то, чтобы обманывать людей в Латвии!".

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