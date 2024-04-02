Задержанный после теракта в "Крокусе" уроженец Чечни умер в полиции

"Агентство" выяснило, что Успанов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в строительной сфере. В базе данных системы "СПАРК" его ИП значится как ликвидированное в связи со смертью 22 марта, указывает издание.

1ADAT: Успанова запытали до смерти

По данным Telegram-канала 1ADAT, Успанов возвращался после работы домой, на автобусной остановке на него напали люди в масках, и он, не поняв, что это силовики, "оказал сопротивление". Telegram-канал утверждает, что во время допроса силовики сломали мужчине ребра и позвоночник, также на теле остались следы удушья и повсеместные гематомы.

1ADAT также опубликовал видео с телом Успанова после вскрытия. Голос за кадром говорит, что силовики инсценировали самоубийство через повешение, пытаясь "скрыть свое преступление". Мать Успанова сказала "Агентству", что ее сын не мог покончить с собой, так как был мусульманином.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, при теракте погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.

После теракта в "Крокус Сити Холле" ФСБ заявила о задержании 11 человек, подозреваемых по делу. Суды уже арестовали десять человек, включая четырех непосредственных исполнителей. На заседания их доставили со следами пыток - одного из них привезли на медицинской каталке.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). При этом российское руководство утверждает, что к теракту якобы причастна Украина. Киев, а также западные страны, включая США и Германию, эти утверждения отвергают.