"Такое случается в военное время. Мы тщательно изучаем это, находимся в контакте с правительствами погибших иностранцев и сделаем все, чтобы это не повторилось", - цитирует Нетаньяху агентство Reuters во вторник, 2 апреля.

Ранее WCK сообщила, что семеро работников организации были убиты в результате удара ЦАХАЛ по их конвою к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа. Машины уезжали после доставки 100 тонн гуманитарной помощи, привезенной в сектор Газа по морю. Его движение было скоординировано с ЦАХАЛ, утверждает WCK. В организации назвали удар "целенаправленной атакой ЦАХАЛ". В армии Израиля заявили, что "проводят углубленное расследование на самом высоком уровне, чтобы понять обстоятельства этого трагического инцидента".

В ЕС призвали к расследованию удара

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал к расследованию и осудил удар Израиля по гуманитарному конвою.