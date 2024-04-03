Прозвучали версии, что могло произойти с пропавшим в новогоднюю ночь Лаурисом, которого нашли мертвым

"26 марта в реке Лиелупе недалеко от Спуньциемса был найден мертвым без вести пропавший Лаурис Заубе. В рамках уголовного процесса назначена судебно-медицинская экспертиза, но на данный момент нет никаких признаков того, что в отношении данного лица было совершено уголовное преступление", - свидетельствует информация полиции.

У близких еще в момент исчезновения возникли подозрения, что молодой человек мог оказаться в воде.

Кроме того, неофициально высказывались предположения, что ремень парня якобы был найден совсем в другой стороне и далеко от места последнего сигнала его телефона.

На данный момент возможны две версии. Первая - в новогоднюю ночь молодой человек добровольно или в принудительном порядке отправился на реку, и его тело весенним потоком унесло на несколько километров вниз по течению. Вторая - Лаурис оказался в воде непосредственно в том месте, где было обнаружено его тело.

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