За прошлый год бюджет "Альбатроса" многократно вырос, следует из финансовых отчетов компании. Если до 2022 года чистая прибыль предприятия составляла около миллиона рублей, то в 2023 году показатель достиг 103 млн рублей. Среди контрагентов компании есть несколько предприятий, поставляющих продукцию для Минобороны РФ и Росгвардии. Например, принадлежащее на 49% концерну "Калашников" и на 51% Александру Захарову ООО "ЦСТ". Эта компания находится в санкционных списках стран ЕС и США, как и Александр Захаров - создатель российских боевых дронов "Ланцет".

Несмотря на то что поставки военного назначения закрыты для публичного доступа, косвенно о сотрудничестве с Минобороны говорят судебные разбирательства. Так, компания ЦСТ за последние несколько лет получила иски от войсковой части 68240, которая занимается заказами для Минобороны РФ. Кроме того, в лизинге "Альбатроса" находятся два автомобиля, информация о которых скрыта "в соответствии с требованиями постановления правительства РФ №5". Обычно это касается информации компаний, входящих в оборонно-промышленный комплекс. В феврале этого года против руководителей десятка компаний из Татарстана, в том числе "Альбатроса" и самого Алексея Флорова, начали действовать санкции США.