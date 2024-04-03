В Португалии сформировано правоцентристское правительство

Премьер-министр Луиш Монтенегру, чей правоцентристский "Демократический альянс" победил на досрочных парламентских выборах 10 марта, принял присягу вместе с 17 министрами своего правительства перед консервативным президентом Марселу Ребелу де Соузой.

Эта церемония завершила восемь лет социалистического правления, во время которого правительство возглавлял политик Антониу Кошта.

51-летний Монтенегру на прошлой неделе представил новый Кабинет министров, в который вошли многие опытные политики, однако у них нет опыта работы в правительстве.

"Мы не заинтересованы в бесплодных политических упражнениях", - заявил Монтенегру, призвав оппозицию проявить ответственность во время его правления.

Формирование правительства было сложной задачей, поскольку национально-консервативная партия Chega ("Хватит!") добилась значительных успехов на выборах, но ни "Демократический альянс", ни Социалистическая партия не выразили готовность сотрудничать с ней.

Из 230 мест в парламенте "Демократический альянс" получил 80 мест, Социалистическая партия - 78 мест и Chega - 50 мест.

Не сумев получить парламентское большинство - 116 мест, Монтенегру решил сформировать правительство меньшинства без поддержки Chega.

В последнюю неделю марта парламент достиг компромисса по вопросу поста спикера, согласившись на его ротацию между двумя крупнейшими партиями: "Демократическим альянсом" и Социалистической партией.

Проблемой для Монтенегру станут парламентские дебаты по программе правительства на следующей неделе. Если программа не пройдет парламентское голосование, правительству придется уйти в отставку, но новый лидер социалистов Педро Нуну Сантуш исключил такой вариант.

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