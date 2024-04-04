"Да, я в отношениях". Музыкант Донс рассказал о своей любви

Интервьюер пишет, что Донс уже несколько лет встречается с моделью Мадарой Малмане. Мужчина хранит свою личную жизнь словно за самыми высокими стенами и, вероятно, предпочел бы говорить только о музыке.

На вопрос, счастлив ли он в любви, музыкант отвечает: "Я бы сказал, что счастлив в жизни. Очень счастлив. Да, я в отношениях".

На премьере документального фильма Каспара Роги "В поисках мистера Каулиня" Фото: Didzis Grodzs

Об отношениях музыканта и модели общественность узнала в 2019 году, когда пара посетила показ документального фильма "В поисках мистера Каулиня" режиссера и барабанщика группы Prāta Vetra Каспара Роги, однако молодые люди вместе с 2014 года.

Ранее Донс был женат на Линде Калнине, или Lily, известной по шоу "Фабрика талантов".

В этом году Донс будет представлять Латвию на международном конкурсе песни "Евровидение" в Мальме (Швеция) с песней Hollow.

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