"Не справилась". Мурниеце откровенно рассказала об ошибках, которые допустила в первом браке

Предприниматель и экс-политик Линда Мурниеце никогда не стеснялась рассказывать о своих отношениях, в том числе и о не сложившихся. В ток-шоу Zilonis studijā она приняла участие в дискуссии на тему свиданий и вспомнила свои браки и допущенные ею ошибки.
Линда не раз упоминала, что ее первый муж и отец ее детей Раймонд является одним из ее самых близких друзей, со вторым мужем Хоссамом Абу Мери она не общается, а свой третий брак с Эдгаром Лидумсом, который длился несколько месяцев, она назвала собственной глупостью.
"Я вышла замуж сразу, без свиданий, а когда вышла замуж, оказалась очень занята", - смеется Мурниеце. "Наверное, если бы я добросовестно ходила на свидания, я бы не сидела сейчас одна посреди леса, как сейчас, а была бы в счастливом браке. Так что я полностью согласна, что следует ходить на свидания".
Оглядываясь на свой опыт отношений, Линда и сейчас умеет признавать свои ошибки, говоря, что, будучи замужем в первый раз, ей не удалось должным образом исполнять все роли: "Было понятно, что больше нет ни времени, ни сил. Дети были еще маленькие. У меня было одно интервью, помню, журналистка спросила: как вы справляетесь со всеми ролями - матери, министра, женщины и жены? Я подумала в этот момент и сказала - прекрасно со всем справляюсь. Примерно через месяц мы начали бракоразводный процесс.
Мне казалось, что я справляюсь. Я беру на себя полную ответственность за то, что не справилась", - говорит Мурниеце.
Она рассматривает этот опыт как урок. "Нужно учиться на своих ошибках", - говорит Линда и признает, что ее случай - пример того, чего не следует делать.
Она отмечает, что если второй человек важен, то для него нужно найти время: "Например, во время политики бывали ситуации, когда мне даже приходилось записывать в календаре звонок другу. Десять минут. Это было действительно так напряженно. Чтобы беречь все отношения, нужно их планировать и, логично, что необходимо обязательно планировать время вместе с партнером", - говорит предпринимательница.
"17 лет - это тоже очень большой срок. Это был фундамент в моей жизни и остается до сих пор. Поэтому наши отношения до сих пор очень хорошие. То, что мы пережили в начале девяностых, - это очень прочная основа для дальнейших дружеских отношений", - говорит Линда.
После третьего развода Мурниеце стала свободной женщиной и не ходит на свидания.
Линда также посетила шоу Apollo.lv Sirdslietas, в котором рассказала о том, к каким еще выводам она пришла.
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