"Не справилась". Мурниеце откровенно рассказала об ошибках, которые допустила в первом браке

Линда не раз упоминала, что ее первый муж и отец ее детей Раймонд является одним из ее самых близких друзей, со вторым мужем Хоссамом Абу Мери она не общается, а свой третий брак с Эдгаром Лидумсом, который длился несколько месяцев, она назвала собственной глупостью.

"Я вышла замуж сразу, без свиданий, а когда вышла замуж, оказалась очень занята", - смеется Мурниеце. "Наверное, если бы я добросовестно ходила на свидания, я бы не сидела сейчас одна посреди леса, как сейчас, а была бы в счастливом браке. Так что я полностью согласна, что следует ходить на свидания".