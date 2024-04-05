Lidl запускает кампанию Lidl Kids Team

Чтобы принять участие в розыгрыше, родителям или опекунам детей необходимо всего лишь заполнить заявку в приложении Lidl Plus. Победители, которые войдут в Lidl Kids Team, будут выбраны случайным образом: любой ребенок в возрасте от 6 до 10 лет, независимо от пола, происхождения, физических или умственных способностей, имеет равные шансы выиграть место в команде Lidl Kids Team.

«Мы рады этой уникальной возможности которую можем подарить нашим клиентам и их детям благодаря сотрудничеству Lidl с UEFA. Мы показываем, что мы в одной команде с нашими клиентами, предлагая лучшие цены, гарантируя самые свежие фрукты и овощи и шанс попасть на один из крупнейших футбольных турниров!», - говорит председатель правления Lidl Latvija Мачей Урбански.

Фото: Пресс-фото

Победители получат гораздо больше, чем просто опыт сопровождающих. Lidl покроет все расходы, связанные с поездкой одного родителя или опекуна и их ребенка на турнир UEFA EURO 2024 в Германии. Это гарантирует, что каждый победитель, независимо от финансового положения, сможет принять участие в этом уникальном событии.

После насыщенной и познавательной программы латвийские дети, в сопровождении десятков тысяч болельщиков, присоединятся к лучшим футболистам Европы на поле UEFA EURO 2024.

В турнире UEFA EURO 2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года, за честь стать чемпионом Европы будут бороться лучшие европейские футбольные команды. Поскольку в каждой из 51 игр турнира предусмотрено 22 места для сопровождающих игроков (по 11 на команду), всего более 1100 детей из стран, где работают магазины Lidl, получат уникальную возможность получить этим летом незабываемые впечатления, став официальными сопровождающими игроков на футбольном поле.