Татьяна Мингалимова: свадьба в Лас-Вегасе, работа с Дудем, "Нежный редактор" и шоу о сексе

В мае 2018 года пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе, а точнее - в заброшенном городе-призраке Ghost Town в пустыне Невада.

Осенью 2020 года Татьяна Мингалимова решила выпустить музыкальный манифест. Она запустила проект "Не нежная" и презентовала песню "Оргазм".

"Первый трек "Нежного редактора" - о феминизме и установках для девушек. Он придает уверенность в себе и чувство силы", - сказано в описании клипа.

В песне перечисляются все классические установки, которые с детства слышат многие женщины: "Феминизм вообще от безделья, на это нет сил у хорошей хозяйки. В смысле не хочешь детей? Дал бог зайку, даст и лужайку. Тебе надо всего-то лишь принца дождаться, любить, ублажать и беречь его, готовить еду и готовить постель, сидеть на диете и дома сидеть целый день".

Также в тексте песни есть отсылка к словам Регины Тодоренко, которые переросли в огромный скандал.

"Что ты сделала, чтоб он не бил тебя? Что ты сделала, что он ударил?" - цитирует Тодоренко Татьяна в клипе.