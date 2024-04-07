Татьяна Мингалимова: свадьба в Лас-Вегасе, работа с Дудем, "Нежный редактор" и шоу о сексе

В четверг, 1 апреля, Татьяна Мингалимова отметила свое 29-летие. Сейчас она знаменитый и влиятельный блогер, не боящийся на своем YouTube-канале затрагивать темы, о которых большинство молчит!
Родной город блогера - Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ). Девушка сама признавалась, что училась в трех школах из-за переездов. Кстати, любопытный факт: мама Татьяны Мингалимовой - журналистка.
В юности Татьяна мечтала стать топ-моделью, но потом ее потянуло на творчество. Окончив школу, она поступила в Московский институт телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО), где получила профильное образование.
Еще студенткой она пробовала создавать новости, работать в кадре, проходила практику на небольших московских телеканалах.
Девушка успела поработать на "Восьмом канале", потом на канале "Москва-24" и на "Матч ТВ" в команде Юрия Дудя. Позже она запустила шоу "Передача без адреса".
В 2016 году Мингалимова окончила институт и продолжила работать на "Матч ТВ", когда уже ушедший оттуда Юрий Дудь пригласил ее редактором в свой авторский проект "вДудь", созданный в начале 2017 года.
В интервью Регине Тодоренко блогер рассказывала о работе с Юрием Дудем. Татьяна призналась, что была его настоящей фанаткой.
"Я восхищалась тем, какие он интервью делает. Еще на "Спорте". Я хотела, чтобы проект "вДудь" стал суперкрутым. Я была готова (как я это могу, как я это умею) вкладываться, помогать и что-то придумывать..." - говорила Мингалимова.
Девушка вспомнила, что однажды ее даже назвали "подстилкой Дудя", но она только посмеялась над этим.
Кстати, именно Юрий Дудь называл Татьяну в своих выпусках "нежным редактором".
Поэтому совершенно не удивительно, что осенью 2017 года Татьяна запустила свое YouTube-шоу "Нежный редактор".
Она призналась Регине Тодоренко, что во время работы над выпуском лучше не обращать внимание на негативные комментарии - это в итоге сдерживает, и интервью получается вялым.
Мингалимова подчеркнула, что она никогда не согласовывает интервью. Были моменты, когда гости запрашивали вопросы.
"Магия интервью в том, что мы разговариваем онлайн", - объяснила она Тодоренко.
В 2018 году Татьяна Мингалимова была названа лучшим интервьюером года по версии журнала Glamour.
В 2019 году стартовал новый этап в жизни девушки - вышло YouTube-шоу "Подруги", посвященное вопросам секса.
Соведущими Татьяны стали блогеры Карина Истомина и Ксения Дукалис. В интервью изданию Hello! Мингалимова призналась, что проект изменил ее семейные отношения с журналистом Артемом Нечаевым. Особой тайны из личной жизни блогер никогда не делала.
В мае 2018 года пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе, а точнее - в заброшенном городе-призраке Ghost Town в пустыне Невада.
Осенью 2020 года Татьяна Мингалимова решила выпустить музыкальный манифест. Она запустила проект "Не нежная" и презентовала песню "Оргазм".
"Первый трек "Нежного редактора" - о феминизме и установках для девушек. Он придает уверенность в себе и чувство силы", - сказано в описании клипа.
В песне перечисляются все классические установки, которые с детства слышат многие женщины: "Феминизм вообще от безделья, на это нет сил у хорошей хозяйки. В смысле не хочешь детей? Дал бог зайку, даст и лужайку. Тебе надо всего-то лишь принца дождаться, любить, ублажать и беречь его, готовить еду и готовить постель, сидеть на диете и дома сидеть целый день".
Также в тексте песни есть отсылка к словам Регины Тодоренко, которые переросли в огромный скандал.
"Что ты сделала, чтоб он не бил тебя? Что ты сделала, что он ударил?" - цитирует Тодоренко Татьяна в клипе.
Кроме этого, в песне затрагиваются проблемы бодипозитива и отношения общества к внешнему виду женщин: "Эй! Чего ты такая худая? Кожа да кости, тут не за что взяться. Следи за собой хоть чуть-чуть. Тебе ведь давно не пятнадцать. Что за наряды? Этот слишком закрытый, тот слишком вульгарный. Постригись хоть нормально, ты с этой прической похожа на парня".
Стоит отметить, что клип подвергся критике. Часть фолловеров Татьяны посчитала "Оргазм" неумелой попыткой пиара.
Перемены во взглядах Татьяны стали заметны еще летом 2020 года, когда она дала интервью Надежде Стрелец. Тогда девушка открыто назвала себя феминисткой.
Мингалимова отмечает, что во время работы над своим шоу "Подруги" поняла, что большинство проблем, с которыми сталкиваются женщины - это неуверенность в себе.
"Нам не прививают любовь к себе. Зато вешают кучу ярлыков, чему ты должна соответствовать, потому что "ты же девочка", - написала Мингалимова в своем Instagram.
Она добавила, что раньше все женские песни в основном были связаны с болью, грустью и уходом мужчины. Татьяна пояснила, что хотела создать песню с противоположным смыслом, "чтобы девочка выпрямилась и чувствовала заряд мотивации".
Недавно Татьяна сообщила, что на YouTube достигла 1 миллиона подписчиков.
Видео: "Не нежная" - "Оргазм"
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