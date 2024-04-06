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Фото ⟩ В Риге перестроят перекресток ул. Лиелирбес и Улманя гатве, чтобы сделать подъезд к магазину

rus.tvnet.lv
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Строительные работы на Карля Улманя гатве.
Строительные работы на Карля Улманя гатве. Фото: Zane Bitere/LETA

Для того, чтобы создать подъезд к новому магазину Depo, в Риге перестроят перекресток улицы Лиелирбес и Улманя гатве, сообщает агентство LETA.

Магазин Depo будет находиться в Марупе, на улице Лиелая, 2, недалеко от Карля Улманя гатве.

Как агентство LETA узнало в Рижской думе,

перестройку за свои средства осуществляет девелопер сети магазинов Depo SIA Kārļa Būmaņi.

Как свидетельствует информация на сайте Марупской думы, общие инвестиции проекта в инфраструктуру превысят 7 миллионов евро. В прошлом в городе Марупе были построены две прилагающие к территории улицы - Дайбес и Калмью. В то же время на Улманя гатве была построена 500-метровая полоса медленного движения, обеспечивающая доступ к автосалону Moller Auto Riga и магазину Depo, а также освещена пешеходная и велосипедная дорожка.

После перестройки перекрестка ул. Лиелирбес с Улманя гатве, соединив улицу Лиелая с Улманя гатве и ул. Лиелирбес, жители Марупе смогут удобнее добираться с улицы Лиелая на улицу Лиелирбес в направлении центра Риги и обратно, напрямую пересекая Улманя гатве.

Проект также включает в себя строительство новой системы ливневой канализации на Улманя гатве, а также реконструкцию инженерных сетей на этом перекрестке.

Строительные работы планируется завершить до 1 октября 2024 года.

Как пояснили в Рижской думе, департамент территориального планирования и мобильности Рижской думы и департамент городского развития выдвинули требования по улучшению безопасности и организации движения на указанном участке улицы, предусматривающие строительство перекрестков ул. Лиелирбес с ул. Лиелая и ул. Яунмоку с ул. Упесгривас.

Согласно результатам исследования, предложенное проектное решение с реконструкцией перекрестков обеспечивает эквивалентный уровень комфорта движения.

Кроме того, в ходе реализации проекта предусмотрен ряд преимуществ, таких как строительство дополнительных полос движения, создание отдельной полосы для 22-го автобуса в сторону центра.

Преимуществом считается возможность проехать с улицы Лиелирбес в Марупе, не пересекая путепровод аэропорта, и с Марупе на улицу Лиелирбес, не используя улицу Упесгривас и место разворота.

С Марупе можно будет выехать на улицу Лиелирбес и, дважды повернув направо, выехать на Улманя гатве, чтобы отправиться в Юрмалу. Это разгрузит улицу Упесгривас и место разворота.

Светофоры на перекрестке при необходимости будут отрегулированы путем изменения длины фаз.

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