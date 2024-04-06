Фото ⟩ В Риге перестроят перекресток ул. Лиелирбес и Улманя гатве, чтобы сделать подъезд к магазину

Для того, чтобы создать подъезд к новому магазину Depo, в Риге перестроят перекресток улицы Лиелирбес и Улманя гатве, сообщает агентство LETA.
Магазин Depo будет находиться в Марупе, на улице Лиелая, 2, недалеко от Карля Улманя гатве.
Как агентство LETA узнало в Рижской думе,
перестройку за свои средства осуществляет девелопер сети магазинов Depo SIA Kārļa Būmaņi.
Как свидетельствует информация на сайте Марупской думы, общие инвестиции проекта в инфраструктуру превысят 7 миллионов евро. В прошлом в городе Марупе были построены две прилагающие к территории улицы - Дайбес и Калмью. В то же время на Улманя гатве была построена 500-метровая полоса медленного движения, обеспечивающая доступ к автосалону Moller Auto Riga и магазину Depo, а также освещена пешеходная и велосипедная дорожка.
После перестройки перекрестка ул. Лиелирбес с Улманя гатве, соединив улицу Лиелая с Улманя гатве и ул. Лиелирбес, жители Марупе смогут удобнее добираться с улицы Лиелая на улицу Лиелирбес в направлении центра Риги и обратно, напрямую пересекая Улманя гатве.
Проект также включает в себя строительство новой системы ливневой канализации на Улманя гатве, а также реконструкцию инженерных сетей на этом перекрестке.
Строительные работы планируется завершить до 1 октября 2024 года.
Как пояснили в Рижской думе, департамент территориального планирования и мобильности Рижской думы и департамент городского развития выдвинули требования по улучшению безопасности и организации движения на указанном участке улицы, предусматривающие строительство перекрестков ул. Лиелирбес с ул. Лиелая и ул. Яунмоку с ул. Упесгривас.
Согласно результатам исследования, предложенное проектное решение с реконструкцией перекрестков обеспечивает эквивалентный уровень комфорта движения.
Кроме того, в ходе реализации проекта предусмотрен ряд преимуществ, таких как строительство дополнительных полос движения, создание отдельной полосы для 22-го автобуса в сторону центра.
Преимуществом считается возможность проехать с улицы Лиелирбес в Марупе, не пересекая путепровод аэропорта, и с Марупе на улицу Лиелирбес, не используя улицу Упесгривас и место разворота.
С Марупе можно будет выехать на улицу Лиелирбес и, дважды повернув направо, выехать на Улманя гатве, чтобы отправиться в Юрмалу. Это разгрузит улицу Упесгривас и место разворота.
Светофоры на перекрестке при необходимости будут отрегулированы путем изменения длины фаз.
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