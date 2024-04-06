Фото ⟩ В Риге перестроят перекресток ул. Лиелирбес и Улманя гатве, чтобы сделать подъезд к магазину

Магазин Depo будет находиться в Марупе, на улице Лиелая, 2, недалеко от Карля Улманя гатве.

Как агентство LETA узнало в Рижской думе,

перестройку за свои средства осуществляет девелопер сети магазинов Depo SIA Kārļa Būmaņi.

Как свидетельствует информация на сайте Марупской думы, общие инвестиции проекта в инфраструктуру превысят 7 миллионов евро. В прошлом в городе Марупе были построены две прилагающие к территории улицы - Дайбес и Калмью. В то же время на Улманя гатве была построена 500-метровая полоса медленного движения, обеспечивающая доступ к автосалону Moller Auto Riga и магазину Depo, а также освещена пешеходная и велосипедная дорожка.

После перестройки перекрестка ул. Лиелирбес с Улманя гатве, соединив улицу Лиелая с Улманя гатве и ул. Лиелирбес, жители Марупе смогут удобнее добираться с улицы Лиелая на улицу Лиелирбес в направлении центра Риги и обратно, напрямую пересекая Улманя гатве.