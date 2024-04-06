В Антиньциемсе безнаказанно орудует браконьер; страдают домашние животные

Ловушки, которые использует мужчина, запрещены законом. Занда вспоминает, что соседский пес один раз попал в расставленные мужчиной капканы и пришел домой с оторванной задней лапой.

Кот Занды в 2018 году пропал на шесть дней. Домой вернулся с тяжело травмированной лапой - от нее был оторван кусок. Впрочем, сейчас кошка живет счастливо.

Несколько недель назад в 100 метрах от жилого дома в капкан попал щенок Занды Лоте. Занда пошла на место событий, чтобы спасти Лоте, и поймала возможного злоумышленника в момент его действий.

Занда считает, что браконьер использует шкуры животных, чтобы содержать какой-то бизнес.

Передача посетила видимого на видео Занды мужчину. Мужчина свою вину отрицает и рассказал, что, скорее всего, браконьеры приезжают из-под Кемери.

Государственная полиция указывает, что в связи с попаданием собаки в капкан начат уголовный процесс.

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