В Антиньциемсе безнаказанно орудует браконьер; страдают домашние животные

В Антиньциемсе, на берегу озера Каниера, хобби одного мужчины - браконьерство - уже долгое время угрожает домашним любимцам местных жителей. На этот раз тревогу по поводу действий мужчины бьет жительница Занда, животные которой попадали в капканы мужчины уже дважды, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
Ловушки, которые использует мужчина, запрещены законом. Занда вспоминает, что соседский пес один раз попал в расставленные мужчиной капканы и пришел домой с оторванной задней лапой.
Кот Занды в 2018 году пропал на шесть дней. Домой вернулся с тяжело травмированной лапой - от нее был оторван кусок. Впрочем, сейчас кошка живет счастливо.
Несколько недель назад в 100 метрах от жилого дома в капкан попал щенок Занды Лоте. Занда пошла на место событий, чтобы спасти Лоте, и поймала возможного злоумышленника в момент его действий.
Занда считает, что браконьер использует шкуры животных, чтобы содержать какой-то бизнес.
Передача посетила видимого на видео Занды мужчину. Мужчина свою вину отрицает и рассказал, что, скорее всего, браконьеры приезжают из-под Кемери.
Государственная полиция указывает, что в связи с попаданием собаки в капкан начат уголовный процесс.
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