В Орске из-за паводка прорвало дамбу. В регионе идет срочная эвакуация, зона подтопления расширяется

По данным региональных властей, дамба рассчитана на значительно более низкий уровень воды в реке Урал — 5,5 м. Сейчас же уровень воды достиг 9,6 м.

Глава Орска Василий Козупица говорил, что дамба должна выдержать небывалую нагрузку, хотя до таких уровней после ввода дамбы в эксплуатацию вода еще не поднималась. Она не выдержала.

Вода прорвала дамбу в двух местах, сообщил в пятницу вечером Козупица. «Вода может прибывать стремительно, поэтому необходима максимальная оперативность», — предупредил глава города.

Под угрозой затопления оказались два из трех районов города — Ленинский и Советский. Орск — второй по величине город в Оренбургской области, в ним живут почти 190 тысяч человек. Он находится рядом с границей с Казахстаном в 286 километрах от областного центра, река Урал делит его на две части — европейскую и азиатскую.

Сейчас вода затапливает микрорайон Старый город в Советском районе Орска на левом (азиатском) берегу Урала. В основном он застроен одноэтажными, двух- и трехэтажными домами 1930-х годов постройки и современными коттеджами, пишет «Интерфакс».

«Насыпная часть [дамбы] в зоне Старого города прорвалась. Там находится частный сектор, он регулярно затапливаемый, — заявили агентству в пресс-службе губернатора Оренбургской области. — Люди были заранее приглашены к эвакуации, часть превентивно эвакуировали днем, эвакуация продолжается».