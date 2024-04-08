Выяснилось, в каких странах у мужчин самые длинные пенисы

WorldData.info опубликовал интерактивную карту, на которой указана средняя длина эрегированного полового члена в ряде стран мира.
Возглавляет список Эквадор со средней длиной пениса в 17,61 сантиметра, за ним следует Камерун с 16,67 сантиметра, на третьем месте Боливия (16,51 сантиметра).
Латвия занимает 34-е место с параметрами в 14,69 сантиметра.
Последней в списке идет Камбоджа с 10,04 сантиметра.
Указывается, что средняя длина пениса в мире составляет 13,58 сантиметра.
Данные для рейтинга были получены в результате оценки нескольких исследований, проведенных в разных странах.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!