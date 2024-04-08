Выяснилось, в каких странах у мужчин самые длинные пенисы

Возглавляет список Эквадор со средней длиной пениса в 17,61 сантиметра, за ним следует Камерун с 16,67 сантиметра, на третьем месте Боливия (16,51 сантиметра).

Латвия занимает 34-е место с параметрами в 14,69 сантиметра.

Последней в списке идет Камбоджа с 10,04 сантиметра.

Указывается, что средняя длина пениса в мире составляет 13,58 сантиметра.

Данные для рейтинга были получены в результате оценки нескольких исследований, проведенных в разных странах.

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