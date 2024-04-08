Задержан очередной перевозчик мигрантов - на этот раз гражданин Латвии

Пограничники в сотрудничестве с Госполицией в Краславском крае остановили на дороге некий автомобиль Škoda Fabia с номером такси и наклейками Bolt по бокам, которым управлял гражданин Латвии.

В ходе проверки документов было установлено, что в салоне автомобиля находятся четверо граждан Сирии без проездных документов, а также без действительных виз и видов на жительство. Также установлено, что гражданин Латвии находится в приграничье без удостоверяющего личность документа, и управляет автомобилем без имеющегося при себе водительского удостоверения.

Против перевозчика начат уголовный процесс. В свою очередь за управление транспортным средством при отсутствии при себе водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность, лицо привлечено к административной ответственности. Кроме того, административное производство начато по факту нарушения приграничного режима.

Граждане Сирии, в свою очередь, были остановлены от незаконного пересечения государственной границы в соответствии с постановлением правительства об объявлении усиленного режима работы системы пограничной охраны.

Ранее сообщалось, что в Краславском крае в конце марта за незаконную перевозку иммигрантов был задержан гражданин Беларуси.

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