Норму о вырубке деревьев меньшего диаметра признали несоответствующей Конституции

В понедельник Конституционный суд (КС) признал неконституционной норму, уменьшающую диаметр стволов вырубаемых деревьев.
Это первый случай, когда КС рассматривает вопрос, связанный с пользованием лесами в Латвии. В суде подчеркнули, что законодательные акты, которые могут оказать значительное влияние на окружающую среду, должны быть всесторонне оценены, а интересы общественного благосостояния, окружающей среды и экономики сбалансированы.
В решении говорится, что государство имеет право принимать решения, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, но они должны соответствовать принципу устойчивости, закрепленному в Конституции, - всесторонней оценке, балансирующей между интересами общественного благосостояния, окружающей среды и экономики. Принцип предосторожности, закрепленный в статье 115 Конституции, также имеет фундаментальное значение, требуя, в частности, чтобы все возможные негативные последствия были выявлены и оценены до принятия запланированных мер.
Оценивая возможность значительного воздействия оспариваемой нормы на окружающую среду, КС отмечает, что на момент разработки оспариваемой нормы был известен ряд рисков, которые могут нанести ущерб окружающей среде. Кабинет министров частично оценил эти риски и пришел к выводу, что значительного воздействия на окружающую среду ожидать не стоит. Однако, по мнению КС, действия, предпринятые Кабинетом министров, не свидетельствуют о всесторонней оценке потенциального воздействия на окружающую среду. Тем самым КС постановил, что процесс принятия оспариваемой нормы не соответствовал принципу устойчивости и принципу предосторожности, поэтому оспариваемая норма не соответствует статье 115 Конституции.
Конституционный суд постановил, что оспариваемую норму следует считать утратившей силу с момента ее вступления в силу, а правила Кабинета министров от 18 декабря 2012 года "Правила вырубки деревьев в лесах", приложение 7, нужно восстановить в редакции, действовавшей до 29 июня 2022 года.
Представитель Латвийского фонда природы Лиене Бризга-Калниня ранее сообщила, что в 2022 году Кабинет министров принял поправки к правилам вырубки деревьев в лесах, которые предусматривают уменьшение диаметра деревьев, что позволяет вырубать более тонкие, а значит, молодые деревья в большинстве сосновых, еловых и березовых лесов. В конце 2022 года с иском в КС обратились несколько природоохранных организаций.
Статья 115 Конституции предусматривает обязанность государства создавать и обеспечивать эффективную систему охраны окружающей среды, а также включает субъективное право человека жить в благоприятной окружающей среде.
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