Норму о вырубке деревьев меньшего диаметра признали несоответствующей Конституции

Это первый случай, когда КС рассматривает вопрос, связанный с пользованием лесами в Латвии. В суде подчеркнули, что законодательные акты, которые могут оказать значительное влияние на окружающую среду, должны быть всесторонне оценены, а интересы общественного благосостояния, окружающей среды и экономики сбалансированы.

В решении говорится, что государство имеет право принимать решения, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, но они должны соответствовать принципу устойчивости, закрепленному в Конституции, - всесторонней оценке, балансирующей между интересами общественного благосостояния, окружающей среды и экономики. Принцип предосторожности, закрепленный в статье 115 Конституции, также имеет фундаментальное значение, требуя, в частности, чтобы все возможные негативные последствия были выявлены и оценены до принятия запланированных мер.