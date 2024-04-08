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Видео ⟩ В Улброке загорелся частный дом; хозяин пытался его тушить, но получил ожоги

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Пожарный
Пожарный Фото: Paula Čurkste / LETA

Днем в субботу, 6 апреля, ​​в одном из жилых домов в Улброке вспыхнул пожар. Сначала загорелся сарай, но пламя быстро перекинулось на жилой дом. В результате пожара люди не пострадали, но имуществу нанесен серьезный ущерб. В спасательных работах было задействовано большое количество пожарных, сообщаете программа Degpunktā.

Пожар в частном доме первыми заметили жители района. Они сразу вызвали экстренные службы.

Соседи сообщили владельцу дома о происшествии. Когда мужчина прибыл, он попытался потушить пламя огнетушителем и садовым шлангом, но получил ожоги лица.

К счастью, травмы оказались не настолько серьезными, чтобы потребовалась госпитализация.

Загорелась пристройка к дому, и огонь быстро перекинулся на жилой дом. Хотя площадь пожара была большой - 300 квадратных метров, внутренние помещения дома не пострадали. Была сильно повреждена крыша, ее придется восстанавливать.

"В тушении пожара принимали участие более 20 пожарных, спасатели с 6 автоцистернами и водовозом. Горела крыша одноэтажного жилого дома на площади 300 квадратных метров и сарай на площади 7 квадратных метров. Пострадал один человек, который был доставлен в медицинское учреждение. В 22:38 пожар был ликвидирован", - сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Пока не ясно, что стало причиной аварии. В сарае не хранилось ничего, что могло бы загореться.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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