СМИ: Контролируемый РФ фонд финансировал работающих в Литве адвокатов

По данным общественного вещателя, по меньшей мере три юриста, практикующих в Литве, открыли счета в российском банке "Сбербанк", который также находится под санкциями с 2022 года, для получения оплаты за свою работу.

Адвокат осужденных за преступления против человечности по делу 13 января граждан Литвы Рышард Бурда с 2018 года просит у фонда не менее 60 тыс. евро. Адвокат Юлия Асовская выставила "Правфонду" счет на 15 тыс. евро за представление интересов Геннадия Иванова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Адвокат Николай Войнов также потребовал защиту Альбертаса Галинайтиса в ЕСПЧ 15 тыс. евро.

По данным LRT, среди тех, кому "Правфонд" оказывал финансовую поддержку или кто подал заявку на ее получение, — сбежавший от литовских правоохранительных органов Станисловас Томас, соратник находящегося сейчас в тюрьме за шпионаж в пользу России Альгирдаса Паляцкиса Эдикас Ягелавичюс и бывший член Клайпедского городского совета Вячеслав Титов.