СМИ: Контролируемый РФ фонд финансировал работающих в Литве адвокатов

Контролируемый Россией Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом ("Правфонд") в Литве финансировал адвокатов обвиняемых в преступлениях против человечности по делу 13 января и выделял деньги пророссийски настроенным лицам, сообщило в среду LRT.
По данным общественного вещателя, по меньшей мере три юриста, практикующих в Литве, открыли счета в российском банке "Сбербанк", который также находится под санкциями с 2022 года, для получения оплаты за свою работу.
Адвокат осужденных за преступления против человечности по делу 13 января граждан Литвы Рышард Бурда с 2018 года просит у фонда не менее 60 тыс. евро. Адвокат Юлия Асовская выставила "Правфонду" счет на 15 тыс. евро за представление интересов Геннадия Иванова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Адвокат Николай Войнов также потребовал защиту Альбертаса Галинайтиса в ЕСПЧ 15 тыс. евро.
По данным LRT, среди тех, кому "Правфонд" оказывал финансовую поддержку или кто подал заявку на ее получение, — сбежавший от литовских правоохранительных органов Станисловас Томас, соратник находящегося сейчас в тюрьме за шпионаж в пользу России Альгирдаса Паляцкиса Эдикас Ягелавичюс и бывший член Клайпедского городского совета Вячеслав Титов.
Деньги были выделены также на защиту самого Паляцкиса. Тогда Казимирас Юрайтис запросил у фонда средства на судебное разбирательство по делу Эрики Швенчёнене.
Как утверждает национальный вещатель, Служба расследования финансовых преступлений не получала запросов ни от Бурды, ни от Войнова, ни от Асовской о выводе денег из подсанкционного субъекта. Такой перевод вознаграждения может рассматриваться как потенциальное нарушение санкций.
Фонд, созданный в 2011 году, курируется Министерством иностранных дел России, его возглавляет бывший посол России в Литве Александр Удальцов.
Спецслужбы Литвы, Латвии, Эстонии и других западных стран подтверждают, что этот фонд напрямую связан с российскими спецслужбами. С 2023 года он находится под санкциями Европейского союза.
По данным LRT, в период с 2012 по 2024 год "Правфонд" распределил более 6 млн долларов (около 5,4 млн евро) на различные мероприятия в странах Запада.
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