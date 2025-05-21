В Мадриде застрелили соратника Януковича Андрея Портнова, сообщают СМИ

Кто такой Андрей Портнов

Портнов был соратником бывшего президента Украины Виктора Януковича, свергнутого в 2014 году. Он работал заместителем главы администрации президента Януковича и курировал судебную систему Украины.

До президентских выборов 2010 года Портнов был одним из руководителей юридической команды премьера Юлии Тимошенко, а затем перешел к президенту Януковичу.

После Евромайдана Портнов вместе с командой Януковича выехал из Украины и, как сообщали СМИ, пять лет находился в Вене.

В 2019 году, вскоре после избрания президентом Владимира Зеленского, он ненадолго вернулся в Украину, но вскоре опять ее покинул.

В Украине имя Портнова постоянно упоминали правоохранительные органы в контексте расследования различных уголовных дел — от хищений земли и недвижимости до убийств на Майдане во время «Революции достоинства».

Сам Портнов успешно оспаривал эти заявления в украинских судах.

Портнов был советником президента Януковича в 2011—2014 годах Фото: Reuters

После бегства Януковича Евросоюз ввел против политика санкции, отмены которых он добился в 2015 году.

В 2021 году санкции против Портнова ввели США. Американский Минфин заявлял, что Портнов «развил при помощи взяток широкие связи в украинской системе правосудия и правоохранительных органах».

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Испании, где проживает значительное число выходцев из обеих стран, произошло несколько громких преступлений с участием россиян и украинцев, напоминает Reuters.