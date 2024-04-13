Живущий в Латвии индиец Гокул: "Латвия и Индия похожи - мы переоткрываем себя после травмы оккупации"

На самом деле первое сходство, на которое указал блогер, - это близкая связь латышской и индийской культур с природой.

"Это очень увлекательно, потому что, как я понимаю, в латышской культуре есть много корней, основанных на язычестве. Так что здесь много природы, ну, знаете, Янов день и все такое. Это действительно интересно для меня. Потому что мы, индийцы, тоже очень любим природу. У нас есть Бог солнца, Бог воды и все такое. И это похоже на то, когда мы говорим о язычестве", - сравнивает Гокул.

Исторически связь есть даже у наших языков. Правда, в современности это уже не так заметно.

"Я даже слышал, что латыши мигрировали из Индии или что-то в этом роде, потому что я видел, что латышский язык - индоевропейский язык, вышел из санскрита. Только это почему-то не облегчает его изучение", - смеется блогер.

Гокул упоминает, что Индия в основе своей многоязычная и многокультурная страна.