Блогер Гокул в 18 лет переехал из Индии в Латвию, где живет уже почти семь лет - так что может сравнивать две страны. И, по его мнению, в истории наших стран много общего, в частности, травма оккупации.
Живущий в Латвии индиец Гокул: "Латвия и Индия похожи - мы переоткрываем себя после травмы оккупации"
На самом деле первое сходство, на которое указал блогер, - это близкая связь латышской и индийской культур с природой.
"Это очень увлекательно, потому что, как я понимаю, в латышской культуре есть много корней, основанных на язычестве. Так что здесь много природы, ну, знаете, Янов день и все такое. Это действительно интересно для меня. Потому что мы, индийцы, тоже очень любим природу. У нас есть Бог солнца, Бог воды и все такое. И это похоже на то, когда мы говорим о язычестве", - сравнивает Гокул.
Исторически связь есть даже у наших языков. Правда, в современности это уже не так заметно.
"Я даже слышал, что латыши мигрировали из Индии или что-то в этом роде, потому что я видел, что латышский язык - индоевропейский язык, вышел из санскрита. Только это почему-то не облегчает его изучение", - смеется блогер.
Гокул упоминает, что Индия в основе своей многоязычная и многокультурная страна.
"Индия - это страна, в которой так много разных языков. Я не думаю, что на меня стоит ссылаться, но, по неофициальным данным, существует более 700 языков или что-то в этом роде. Официальных языков гораздо меньше. У нас до сих пор нет государственного языка, потому что у нас так много языков", - восхищается он.
Это, по словам блогера, выливается в очень классное многообразие.
"На самом деле у нас много разных языков, которые технически официальные, потому что на каждом языке есть своя киноиндустрия, своя музыкальная индустрия, своя культура.
Это действительно классная вещь в Индии. Например, если вы путешествуете из одного штата в другой, вы можете увидеть разницу в одежде, в языке, в культуре, в еде.
И это действительно здорово - видеть, как в пределах одной страны существует столько разного", - рассказывает Гокул.
Но все-таки Индия - это одна страна. Блогер объясняет, что именно ее объединяет.
"Я думаю, что во многом это связано с травмой, потому что мы все пережили оккупацию Британской империей. Все мы, все наши предки прошли через это", - отмечает он.
В этом он видит и связь между нашими странами.
"Очевидно, что Латвия и Индия - страны, которые были оккупированы. И я думаю, что большая часть нашей истории - это переоткрытие своей собственной культуры заново, потому что мы потратили так много времени, когда нас подавляли, угнетали и так далее", - говорит Гокул.
Именно оккупацией блогер объясняет такую консервативность своей страны.
"В 2018 году в Индии декриминализировали гомосексуальность. Так что это произошло совсем недавно. Но если взять историю Индии, то мы были самой квир-страной на свете.
Мы буквально написали "Камасутру", а теперь вот эта стигма вокруг секса?
Мне кажется, что все это немного напоминает наши времена под управлением Британии. Теперь гомофобы считают, что они защищают индийские ценности и не принимают западные ценности. Но на самом деле это не так", - считает он.
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