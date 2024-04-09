В СИЗО умер российский волонтер, который помогал украинским беженцам вернуться домой

По имеющейся у издания информации, Демиденко скончался 5 апреля, но его жену и сына адвокат уведомил только 8 апреля.

Сын считает, что отец покончил жизнь самоубийством, потому что не смог смириться с мыслью о предстоящем длительном заключении.

Демиденко помогал украинским беженцам в России вернуться домой после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он также предоставил беженцам жилье в своем доме.

В 2023 году Демиденко дважды арестовывали по административным делам за употребление алкоголя в общественных местах. При втором задержании против него возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия. После возбуждения уголовного дела его поместили в изолятор.

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