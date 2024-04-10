Фото, Видео ⟩ В Италии произошел взрыв на ГЭС: несколько человек погибли

Взрыв произошел во время ремонтных работ энергокомпании Enel на ГЭС к югу от Болоньи.

Произошел взрыв в девятиэтажном подземном сооружении, возник пожар и произошло затопление на глубине до 60 метров, сообщил телеканалу SKY TG24 директор пожарной службы области Эмилия-Романья.

Галерея: Взрыв на ГЭС

Спасательно-поисковые работы проводятся осторожно, учитывая дополнительный риск крушения. В поисках также участвуют дайверы, и ожидается, что они продлятся всю ночь.

"Для нас это историческая электростанция", - сказал, мэр соседнего города Камуньяно.

"Enel управляла им на протяжении 50 лет, обеспечивая работой многие семьи. Сегодня произошла драма. Наш мир рухнул", - добавил он

Мэр сообщил, что трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, двое других получили легкие травмы.

С 1928 по 1932 годы в результате строительства плотины ГЭС было создано искусственное озеро Сувиана, которое расположено в региональном парке на высоте 500 метров, примерно в 70 километрах к юго-западу от Болоньи.

Enel Green Power, дочерняя компания Enel, заявила, что взрыв не повредил плотину. Глава компании Сальваторе Бернабеи прибыл на место происшествия, чтобы следить за развитием событий, и компания выразила соболезнования пострадавшим и их семьям.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что следит за "ужасными" новостями, и выразила солидарность с жертвами и их семьями.

Esplosione e incendio nella centrale idroelettrica di Bargi nel Comune di Camugnano, sul lago di Suviana dell'Appennino bolognese. L'arrivo dei soccorsi sul posto #ANSA https://t.co/tZtiGS7lu5 pic.twitter.com/rDQtM3atje — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) April 9, 2024

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