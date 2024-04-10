В Риге выступят легендарные The Prodigy

The Prodigy, без сомнения, одна из самых изобретательных, смекалистых и новаторских групп современности. Музыканты, сумевшие вывести британский танцевальный андеграунд на большую сцену и заставить всех двигаться под свой остервенелый ритм.

Неслучайно критики из кожи вон лезли, стараясь придумать для песен The Prodigy новый термин, который совместил бы в себе слова "рок" и "рейв".

В их лучших вещах всегда хватало не только сокрушительного запала, но и кропотливого музыкального остроумия. Никто и никогда до них не говорил заветные слова "мы хотим танцевать" настолько громко и настолько убедительно.

Наряду с Fatboy Slim, The Chemical Brothers и The Crystal Method The Prodigy являются пионерами жанра бигбит, который обрёл популярность в 1990-е и 2000-е годы.

Группа появилась на андеграундной рейв-сцене в начале 1990-х годов и с тех пор имеет большую популярность и известность во всём мире. Всего в мире продано более 25 миллионов экземпляров альбомов коллектива.

4 марта 2019 года в собственном доме был найден мёртвым фронтмен группы, вокалист и танцор Кит Флинт. 5 марта группа объявила в Twitter, что все предстоящие концерты 2019 года будут отменены.

Перерыв в концертной деятельности из-за смерти Кита Флинта составил более трёх лет и был прерван летом 2022 года. The Prodigy вновь вышли на сцену 8 июля 2022 года в Шеффилде, чем дали старт туру по Великобритании, состоявшему из 10 концертов. На своём официальном сайте коллектив сообщил, что в 2023 году начинает новое мировое турне.

Последнее выступление в Латвии состоялось в Олимпийском холле Skonto в 2016 году. Перед этим выступления прошли осенью 2009 года и весной 2006 года.

Билеты на концерт The Prodigy на Wondersala поступят в продажу 16 апреля.

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