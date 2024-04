В Риге выступят легендарные The Prodigy

The Prodigy , без сомнения, одна из самых изобретательных, смекалистых и новаторских групп современности. Музыканты, сумевшие вывести британский танцевальный андеграунд на большую сцену и заставить всех двигаться под свой остервенелый ритм.

Неслучайно критики из кожи вон лезли, стараясь придумать для песен The Prodigy новый термин, который совместил бы в себе слова "рок" и "рейв".

Наряду с Fatboy Slim, The Chemical Brothers и The Crystal Method The Prodigy являются пионерами жанра бигбит, который обрёл популярность в 1990-е и 2000-е годы.