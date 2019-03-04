Неожиданно скончался лидер The Prodigy Кит Флинт

Галерея: In memoriam Кит Флинт

Издание The Sun сообщает, что причины смерти пока остаются неизвестными, однако полиция не рассматривает его смерть как подозрительную.

При этом в официальном аккаунте The Prodigy появилось сообщение, что Кит Флинт покончил с собой — об этом написал участник группы Лиам Хоулетт.

«Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в минувшие выходные. Я в шоке, очень зол, сердце разбито. Покойся с миром», — заявил Хоулетт в инстаграме.

В начале карьеры Флинт был лишь танцором, но в 1996 году его дебют в хите Firestarter, поднял артиста на вершину славы.

Образ Кита стал визитной карточкой группы.

В альбоме The Fat of the Land, было представлено несколько песен, в которых полноценно пел Флинт и которые вошли в золотую коллекцию The Prodigy: Breathe, Serial Thrilla, Firestarter и Fuel My Fire.

Невероятный успех альбома сделал Кита фактически лицом The Prodigy.

Флинт не боялся экспериментов с другими проектами, включая такие группы как FLINT и Clever Brains Fryin'. Но он выпустил лишь один коммерческий сингл AIM 4 своей группы FLINT.

"The Prodigy" ФОТО: EPA/Scanpix

Известно, что Кейт Флинт скончался 4 марта 2019 года в Эссексе в возрасте 49 лет.