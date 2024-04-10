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Возле здания прокуратуры в Лиепае обнаружен, возможно, взрывоопасный предмет

rus.tvnet.lv
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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В среду, 10 апреля, в Госполицию поступила информация о том, что на проспекте Курмаяс в Лиепае обнаружен подозрительный предмет, сообщает представитель Госполиции Мадара Шершнева.

Она сообщает, что территория оцеплена до прибытия на место специалистов Национальных вооруженных сил по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

По данным агентства LETA, огороженная территория находится возле здания прокуратуры. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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