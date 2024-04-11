Лиене Ушакова расплакалась во время рассказа о своих новых отношениях

В программе "Знаменитости. Без фильтра" Юрис признался, что они с Лиене вместе уже больше трех месяцев. "В реалити-шоу [Amors] мы были как бы вынуждены все время находиться вместе. В первые моменты, в первые дни казалось, что мы не сможем зайти так далеко, как сейчас, но со временем мы поняли, что у нас много общего, что у нас похожие интересы и цели".

Лиене подчеркивает, что одним из ключевых аспектов, который сыграл большую роль, была важность семьи. "Мой предыдущий опыт отношений показал, насколько это важно для меня, потому что я понимаю, как важна моя семья, роль моей мамы в моей жизни, присутствие моих сестер и братьев. Мне действительно было очень важно, чтобы у моего мужчины были хорошие отношения с членами своей семьи".

"То, как ты относишься к своей маме, к своей бабушке... Я не знаю ни одного мужчины, который бы каждый день звонил своей бабушке и спрашивал, как у нее дела. Это очень мило!" - говорит Лиене, не сдерживая слез.

"Наша встреча - это большое чудо!" - отмечает она.

Пару объединяет схожий образ жизни: они оба вовремя ложатся спать и вовремя встают, чтобы успеть сходить в спортзал.

"С ним очень легко и так легко работать!" - отмечает Лиене.

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