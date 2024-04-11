Латышка рассказала, сколько стоит свадьба в Лас-Вегасе

Идея о свадьбе в Лас-Вегасе к паре пришла спонтанно. В ночь после помолвки у Алисе началась "легкая паника" по поводу планирования важного дня.

"Ты начинаешь считать, думать и размышлять, и тебя охватывает паника, некоторое беспокойство, - говорит она. - Мне казалось, что я буду думать и планировать и в какой-то момент тревога уйдет и я смогу насладиться лучшим временем в своей жизни. Этого не происходило в течение трех месяцев".

После трех месяцев беспокойства о свадебных планах Алисе в шутку предложила своему жениху пожениться в Лас-Вегасе. Шутка переросла в серьезную идею и была реализована.

Пара начала откладывать деньги на свадьбу заранее, еще не имея конкретных планов.

"Ты выбираешь часовню. Мы нашли ту, у которой самые лучшие отзывы. У них есть готовые свадебные пакеты, которые можно выбрать, - рассказывает Алисе. - Поскольку мы ехали вдвоем, я выбрала самый дорогой. Он стоил 700 долларов, в него входили цветы, фотограф, помещение, ведущий церемонии и документы. В общем, все. А еще машина, которая приедет и заберет вас. Все включено. Но это можно сделать и за 300 долларов и даже дешевле".

После свадьбы пара отправилась в медовый месяц.

"Бюджет включал все, начиная с билетов, документов, нарядов, колец, отелей... всего, что только можно себе представить. Это было 17 тысяч, потраченных за тот месяц, - говорит Алисе. - Но это все равно было меньше, чем двухдневная свадьба в Латвии".

Она признается, что они в итоге немного выбились из бюджета, поскольку изначально рассчитывали потратить на свадьбу и медовый месяц в общей сложности 14 тысяч долларов.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!