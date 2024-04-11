Удивительно! В США мальчик родился в один день со своим отцом и дедом. Однако это еще не все

Мальчику также дали имя деда и отца - маленький Дэниэл Нельсон Лесински III будет праздновать свой день рождения вместе с 34-летним папой Дэниэлом Нельсоном Лесински-младшим и 67-летним дедушкой Дэниэлом Нельсоном Лесински-старший.

Рождение мальчика стало сюрпризом для семьи, поскольку предполагалось, что он появится на свет в четверг, 11 апреля. Лесински-младший говорит, что его жене Хайди понадобилось кесарево сечение, потому что маленький Дэниэл был крупнее других младенцев.

Мальчик уже дома. У него есть старшие сестры Лейни и Ави.

Лесински-младший назвал рождение Дэниэла чудом еще и по причине того, что Хайди в прошлом пережила неудачную беременность.

По словам Лесински-старшего, его двухнедельный внук ведет себя хорошо. "Он плачет нечасто, обычно только когда голоден. К счастью, он отлично ест".

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