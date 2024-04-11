Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгар Ринкевич поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между странами.
Латвия и Украина подписали историческое соглашение о долгосрочных обязательствах по безопасности (1)
"Согласно ему, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно. Кроме того, Латвия берет на себя 10-летние обязательства по поддержке Украины в киберзащите, разминировании, беспилотных технологиях и безусловно способствует нашему вступлению в ЕС и НАТО", - сообщил Зеленский в "Telegram".
Глава Украины поблагодарил дружественную Латвию: "Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость", - отметил президент.
Как сообщил агентству LЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи Ринкевич и Зеленский обсудили ситуацию в Украине, подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне, начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС), участие Латвии в мирной инициативе Украины, а также вопросы санкционной политики ЕС.
В подписанном президентами соглашении обе страны осуждают необоснованное и незаконное вторжение России в Украину и подчеркивают, что полномасштабная война России против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН.
Целью сторон является прекращение российской агрессии против Украины, немедленный и безоговорочный вывод вооруженных сил агрессора со всей территории Украины в ее международно признанных границах 1991 года.
Латвия обязуется продолжать оказание Украине всесторонней и постоянной военной и невоенной поддержки, в том числе в области политической, военной, восстановительной, экономической, финансовой и гуманитарной помощи. Страны будут углублять сотрудничество, чтобы помочь Украине как можно скорее победить в войне и предотвратить эскалацию агрессии.
Подписав соглашение, Латвия подтверждает свое намерение оказывать долгосрочную военную поддержку вооруженным силам и силам безопасности Украины. Страны будут развивать сотрудничество, направленное на создание современных, совместимых с НАТО вооруженных сил Украины.
Латвия планирует предоставить Украине необходимую военную поддержку в 2024, 2025 и 2026 годах в размере 0,25% от валового внутреннего продукта ежегодно, включая военную подготовку и поставки техники и вооружений в области сухопутной, воздушной, военно-морской, кибер- и электромагнитной обороны, принимая во внимание имеющиеся возможности и ресурсы.
В 2024 году военная помощь Латвии Украине составит около 112 млн евро.
Соглашение между Украиной и Латвией подписано на 10 лет и может быть продлено.
Ранее Украина подписала соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с восемью странами, в том числе с Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Данией, Нидерландами и Финляндией. В этих соглашениях союзники Украины обязуются оказывать ей военную и финансовую помощь с целью отражения российской агрессии.
Соглашение было подписано в рамках саммита инициативы Трех морей, который проходит в Вильнюсе.
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