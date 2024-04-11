Латвия обязуется продолжать оказание Украине всесторонней и постоянной военной и невоенной поддержки, в том числе в области политической, военной, восстановительной, экономической, финансовой и гуманитарной помощи. Страны будут углублять сотрудничество, чтобы помочь Украине как можно скорее победить в войне и предотвратить эскалацию агрессии.

Подписав соглашение, Латвия подтверждает свое намерение оказывать долгосрочную военную поддержку вооруженным силам и силам безопасности Украины. Страны будут развивать сотрудничество, направленное на создание современных, совместимых с НАТО вооруженных сил Украины.

Латвия планирует предоставить Украине необходимую военную поддержку в 2024, 2025 и 2026 годах в размере 0,25% от валового внутреннего продукта ежегодно, включая военную подготовку и поставки техники и вооружений в области сухопутной, воздушной, военно-морской, кибер- и электромагнитной обороны, принимая во внимание имеющиеся возможности и ресурсы.

В 2024 году военная помощь Латвии Украине составит около 112 млн евро.

Соглашение между Украиной и Латвией подписано на 10 лет и может быть продлено.

Ранее Украина подписала соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с восемью странами, в том числе с Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Италией, Данией, Нидерландами и Финляндией. В этих соглашениях союзники Украины обязуются оказывать ей военную и финансовую помощь с целью отражения российской агрессии.

Соглашение было подписано в рамках саммита инициативы Трех морей, который проходит в Вильнюсе.

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