Фото, видео ⟩ В Риге задержана группа наркоторговцев. Один из них протаранил машину полиции

На этой неделе сотрудники Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения Omega и батальона специального назначения арестовали в Риге и Берги в общей сложности четырех человек, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщает полиция.
Преступники уже давно использовали конспирацию для сокрытия своей деятельности. В ходе обысков по адресам подозреваемых были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Также были изъяты 27 830 евро, скорее всего, полученные преступным путем, и несколько автомобилей.
Видео: Правоохранители в Риге задержали группу наркодилеров
Получив информацию от жителей и проведя комплекс оперативных мероприятий, сотрудники Госполиции выследили группу торговцев наркотиками, которые в основном продавали рижанам кокаин и марихуану, а также амфетамин и галлюциногенные грибы, если на них был спрос.
Галерея: Правоохранители в Риге задержали группу наркодилеров
8 апреля сотрудники полиции во взаимодействии с антитеррористическим подразделением Omega и батальоном спецназначения задержали группу из четырех человек, которые занимались сбытом наркотических и психотропных веществ на территории Риги.
Аресты не прошли без происшествий. Один из подозреваемых, управляя Audi Q7 на улице Бривибас в Риге, протаранил полицейскую машину. Другой подозреваемый, находившийся в момент задержания в автомобиле BMW X3, не открыл машину, поэтому правоохранителям пришлось разбить стекла автомобиля, чтобы задержать его.
Задержанные - 1968, 1992, 1995 и 2000 годов рождения, никто из них ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Всего по адресам и в автомобилях задержанных было проведено 11 обысков, в результате которых конфисковано 470 граммов амфетамина, 260 граммов кокаина, 230 граммов марихуаны и 100 граммов галлюциногенных грибов. Также конфискованы денежные средства - 27 830 евро, которые, вероятно, были получены преступным путем, а также четыре автомобиля - три BMW (BMW M4 Competition, BMW 520 XDRIVE и BMW X3 2021 года выпуска) и один Audi.
По имеющейся в распоряжении Госполиции информации, следует, что задержанные занимались сбытом наркотических и психотропных веществ по скрытой системе и собрали круг клиентов через Telegram-канал. Общение с клиентами также в основном осуществлялось в этом приложении. Полиция установила личности еще двух человек, возможно, причастных к этому преступлению, и они объявлены в розыск.
10 апреля указанные лица признаны подозреваемыми, двум из них назначена мера пресечения - содержание под стражей, еще двум назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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