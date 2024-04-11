Фото, видео ⟩ В Риге задержана группа наркоторговцев. Один из них протаранил машину полиции

Задержанные - 1968, 1992, 1995 и 2000 годов рождения, никто из них ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Всего по адресам и в автомобилях задержанных было проведено 11 обысков, в результате которых конфисковано 470 граммов амфетамина, 260 граммов кокаина, 230 граммов марихуаны и 100 граммов галлюциногенных грибов. Также конфискованы денежные средства - 27 830 евро, которые, вероятно, были получены преступным путем, а также четыре автомобиля - три BMW (BMW M4 Competition, BMW 520 XDRIVE и BMW X3 2021 года выпуска) и один Audi.

По имеющейся в распоряжении Госполиции информации, следует, что задержанные занимались сбытом наркотических и психотропных веществ по скрытой системе и собрали круг клиентов через Telegram-канал. Общение с клиентами также в основном осуществлялось в этом приложении. Полиция установила личности еще двух человек, возможно, причастных к этому преступлению, и они объявлены в розыск.

10 апреля указанные лица признаны подозреваемыми, двум из них назначена мера пресечения - содержание под стражей, еще двум назначена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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