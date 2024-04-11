"Ветераны" войны совершают в РФ все больше преступлений. Каждая вторая жертва - ребенок

Возбуждено 49 дел об убийствах, 143 человека обвинены в причинении вреда здоровью различной степени тяжести. В 26 случаях насилие закончилось смертью жертвы.

Издание отмечает, что с каждым месяцем боевых действий подобных преступлений становится все больше. В 2023 году их число увеличилось в 13 раз. За первые шесть месяцев года российские солдаты установили "рекорд" по совершению насильственных преступлений сексуального характера.

В сентябре военный суд приговорил 36-летнего солдата к 15 годам тюремного заключения за сексуальное насилие над своей 10-летней падчерицей. В апреле этого года судили 24-летнего военнослужащего, изнасиловавшего и убившего 66-летнюю пенсионерку.

По меньшей мере 64 дела об изнасиловании были переданы в военные суды, и каждая вторая жертва была ребенком.

В целом количество приговоров, вынесенных ветеранам войны, увеличилось в семь раз. Помимо насильственных преступлений, они были осуждены за вождение в нетрезвом виде (252 обвинительных приговора), незаконный оборот наркотиков (141 приговор), кражу (84), мошенничество (55) и другие преступления.

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