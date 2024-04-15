Галкин в Израиле, Васильев в Японии, а Лобода в США

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Как всегда, они были насыщенными!
Эмили Ратаковски в спальне
Александр Васильев был в Японии
Максим Галкин на этой неделе находился в Израиле
Арсений Паль и его новая фотосессия
Настя Каменских в Мадриде
Лева из "Би-2" на пляже
Задумчивый Женя Мильковский
Рената Литвинова в метро
Дуа Липа снимала новый клип
Светлана Лобода в Нью-Йорке
Кашерс в Африке
Евгений Чичваркин пил вино
Модель Монами Фрост отмечала 5-летие дочери
Интарс Бусулис был на гастролях в Лиепае
Маркус Рива на Филиппинах
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