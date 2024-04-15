Пн, 15.04.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Галкин в Израиле, Васильев в Японии, а Лобода в США

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Как всегда, они были насыщенными!

Эмили Ратаковски в спальне

Фото: Instagram/ Emrata

Александр Васильев был в Японии

Максим Галкин на этой неделе находился в Израиле

Арсений Паль и его новая фотосессия

Настя Каменских в Мадриде

Лева из "Би-2" на пляже

Задумчивый Женя Мильковский

Рената Литвинова в метро

Дуа Липа снимала новый клип

Светлана Лобода в Нью-Йорке

Кашерс в Африке

Евгений Чичваркин пил вино

Модель Монами Фрост отмечала 5-летие дочери

Интарс Бусулис был на гастролях в Лиепае

Маркус Рива на Филиппинах

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти