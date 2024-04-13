Видео ⟩ Мошенники обманули мать троих детей и украли почти 8000 евро

Сотрудник МВД попросил Анну подключиться к расследованию и предупредил, чтобы она никому не рассказывала об этом разговоре, если она проболтается - то сама окажется под угрозой уголовной ответственности. Анну связали с сотрудницей, работавшей в учреждении под названием "Центральный банк".

Сотрудница попросила Анну разделить сумму кредита между несколькими счетами и подойти к банкомату, чтобы снять деньги. Ей сказали положить деньги в пакомат и отправить его в "Центральный банк", чтобы замести следы - для Анны будет создан новый счет, ей останется только ввести ПИН-код старой карты и придумать новый.

Только позже, когда Анна положила деньги в пакомат, она поняла, что поступила неправильно, и сообщила в полицию. Но мошенники уже успели забрать снятые ею 7260 евро.

Хотя мошенники разговаривали с Анной по-латышски, женщина подозревает, что это было достигнуто с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, сейчас, оглядываясь назад, ей кажется, что с ней разговаривал один человек, который изменил голос с помощью компьютера.

В полиции заявили, что это не новая схема мошенничества. На данный момент расследование продолжается, поэтому его детали не разглашаются.

Статистические данные показывают, что за первые два месяца этого года мошенникам удалось получить от людей около 800 тысяч евро!

Ранее RUS TVNET рассказывал о том, что мошенники, выдавая себя за сотрудников банка и полиции, украли у отца двоих детей крупную сумму денег - 12 тысяч евро. Государственная полиция возбудила уголовное дело.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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