Видео ⟩ Мошенники использовали новый метод и выманили у отца двоих детей 12 тысяч евро

Мошенники постоянно используют новые методы. На этот раз они заявили, что это была полицейская операция по разоблачению мошеннических действий сотрудников банка.

Мошенники также просили жертву самостоятельно снять деньги со счета и передать их им наличными.

Сами мошенники и момент передачи денег были сняты на видео, поскольку возле здания установлены камеры наблюдения,

но за две недели полиция не добилась никакого прогресса в этом деле. Законный представитель обманутого считает, что из-за медлительности правоохранителей мошенники могут продолжать свою деятельность.

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Видео: Сюжет программы Panorama

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