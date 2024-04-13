В Риге можно будет записать детей в открытые летние лагеря. Где и как это сделать?

В Риге со следующего четверга, 18 апреля, дети смогут записаться в открытые летние лагеря, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
С предложениями лагерей можно ознакомиться со следующего понедельника, 15 апреля, на портале eriga.lv.
Для направления ребенка в закрытые лагеря образовательных учреждений ребенок или должен учиться в соответствующем образовательном учреждении.
Всего на лето запланировано около 182 лагерей, организованных учебными заведениями Риги.
Подать заявку в детский лагерь можно, создав новый или активировав ранее сохраненный шаблон заявления в лагерь.
После подачи заявки родитель получит автоматически подготовленный проект договора о зачислении участника в лагерь. После обработки заявления соответствующее учреждение свяжется с родителем для согласования необходимых документов.
Для того, чтобы ребенок смог принять участие в лагере, с организатором лагеря необходимо подписать договор о приеме участника, а также заполнить специальную анкету, в которой должны быть указаны различные сведения об участнике.
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