Как правильно стирать одежду: 10 грубых ошибок, которые портят результат

Почти каждый сталкивался с неприятным опытом, когда доставал одежду из стиральной машины и обнаруживал, что она испорчена - села, растянулась, окрасилась или порвалась. Что мы делаем не так? Какие существуют хитрости, чтобы не повредить ни одежду, ни стиральную машину? В этой статье мы проанализируем наиболее распространенные ошибки, допускаемые при стирке, и расскажем, как их избежать.
Если вы хотите, чтобы ваша стиральная машина служила дольше, а одежда всегда была чистой и приятно пахла, пора узнать, каких ошибок следует избегать, чтобы они не превратились во вредные привычки.
Неправильно класть носки в стиральную машину
Каждый из нас когда-то ломал голову над тем, куда деваются носки после стирки. Объяснение этому загадочному явлению довольно простое: носки, нижнее белье и другие мелкие предметы одежды часто путаются в других вещах. Вам также, возможно, приходилось через некоторое время находить пропавший носок в уголке наволочки или в поясе тренировочных штанов.
Еще одна теория "пропавших носков" заключается в том, что они попадают в механизм стиральной машины. В Интернете можно найти видеоролики, показывающие, как носки проникают в механизм стиральной машины через резиновую прокладку. Конечно, не стоит выворачивать механизм наружу, чтобы достать носки, но после каждой стирки следует тщательно проверять область возле дверцы машины - за резинкой.
Если вы хотите, чтобы стиральная машина перестала воровать ваши носки, стирайте их, поместив в сетчатый мешок, какие продаются в любом магазине хозяйственных товаров.
Слишком тщательно оттирать пятна
Такая привычка только усугубляет ситуацию и портит ткань. Лучше использовать более щадящий метод: немедленно обработать пятно средством, предназначенным для этой цели, - чем быстрее это сделать, тем лучше.
Чтобы не испортить любимую футболку или юбку, оставив на них невыводимое пятно, всегда используйте для обработки пятен белую ткань.
Обработайте загрязненный участок средством для нейтрализации пятен, двигаясь от внешних краев к центру, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения.
Не застегивать молнии
Во время стирки "зубцы" молнии могут зацепиться за другие предметы одежды и повредить их при вращении барабана. Решение простое -
всегда застегивайте все молнии перед тем, как поместить одежду в стиральную машину.
Чтобы еще больше защитить особо деликатные вещи, стирайте их в предназначенном для этого мешке.
Стирать вещи, подлежащие химической чистке
Конечно, нельзя утверждать, что стирать, например, шелковую блузку - это обязательно плохо, но сначала нужно проверить стойкость цвета. Для этого смочите ватный тампон в мягком моющем средстве и аккуратно потрите ткань на незаметном участке одежды, чтобы проверить, достаточно ли устойчив цвет. Если тест оказался неудачным, можно несколько раз замочить вещь в растворе моющего средства для деликатной стирки, аккуратно прополоскать, избегая интенсивных движений, а затем сразу же завернуть в полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги.
Однако есть одежда, с которой не стоит экспериментировать вышеописанным способом: кожа, замша, некоторые виды шелка, любая одежда с декоративными элементами, а также замысловатого кроя и жесткой структуры, например, жакеты из натуральных тканей.
Использовать слишком много моющего средства
Если использовать слишком большое количество (или концентрацию) стирального порошка или смягчителя, эффект может быть обратным - остатки не вымываются из одежды даже после нескольких полосканий, что может создать благоприятную среду для размножения микробов и раздражения кожи.
Однако бывают исключения.
При высокой жесткости воды, наоборот, может потребоваться чуть больше моющего средства, чем обычно.
Поэтому, прежде чем приступить к работе, прочитайте инструкцию и следуйте указаниям производителя относительно рекомендуемого количества - это не только поможет вам добиться желаемого результата, но и сэкономит ваши деньги.
Делать перерыв между стирками
Если собралось большое количество грязного белья, многие после окончания одного цикла стирки ждут не менее часа или больше, чтобы дать машине "отдохнуть" перед началом следующей стирки. На самом деле стирать без перерыва не только удобно, но и энергоэффективно, так как прибор уже нагрелся во время цикла и поэтому потребление энергии в следующем цикле немного снизится.
Стирать цветные вещи средством, предназначенным для белого белья
Порой мы легкомысленно используем первое попавшееся под руку средство для стирки, не обращая внимания на то, для чего оно предназначено. Если вы стираете белые вещи средством для цветного белья, ничего страшного не произойдет, но если вы стираете цветные вещи, стоит помнить, что, используя средство для белого белья, вы рискуете повредить одежду. Почему? Потому что в такие средства часто добавляют отбеливатель или другие активные составляющие, которые помогают избавить ткань от сероватых и желтоватых оттенков, но эти ингредиенты могут быть вредны для цветного белья.
Если после стирки ваша одежда потеряла свой яркий цвет или на ней появились пятна и светлые разводы, это верный признак того, что вы ошиблись с выбором моющего средства.
Чтобы избежать подобного сценария, помните, что цветные вещи можно стирать только предназначенными для них средствами, такими как Persil Color Active Gel Deep Clean, содержащее уникальную комбинацию активных ингредиентов, которые эффективно удаляют пятна и придают идеальную яркость цветным вещам, не позволяя им посереть и поблекнуть даже после нескольких стирок, в то время как для белых вещей подойдет практически любое моющее средство.
Застегивать пуговицы рубашки
Это может показаться очень разумной идеей, но на самом деле такая ошибка приводит к тому, что пуговицы рубашек очень быстро отваливаются. Поэтому, прежде чем положить их в стиральную машину, тщательно проверьте, все ли пуговицы расстегнуты.
Стирать слишком много одежды за один раз
Внимательно прочитайте инструкцию к стиральной машине и следуйте рекомендациям производителя. Старайтесь не запихивать в барабан слишком много одежды, так как для качественной стирки необходимо пространство, иначе одежда будет мяться и не станет безупречно чистой.
Слишком большое количество одежды также вредит стиральной машине, создавая чрезмерное давление на амортизаторы и подшипники.
Не чистить стиральную машину
Мы часто забываем о том, что стиральная машина сама нуждается в чистке.
Регулярная чистка стиральной машины улучшает качество стирки и продлевает срок ее службы, поскольку со временем внутри машины скапливаются моющие средства, осадок, пыль и бактерии.
Это может не только способствовать появлению неприятного запаха у одежды, но и ухудшить работу стиральной машины. Еще одна ошибка, которую мы часто совершаем, заключается в том, что мы закрывает дверцу стиральной машины сразу после того, как она выполнила свою работу. Чтобы предотвратить появление плесени и неприятных запахов, дверцу стиральной машины после стирки следует оставить открытой на некоторое время, пока устройство не просохнет.
Статья создана в сотрудничестве с Henkel.