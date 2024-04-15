Как правильно стирать одежду: 10 грубых ошибок, которые портят результат

Если после стирки ваша одежда потеряла свой яркий цвет или на ней появились пятна и светлые разводы, это верный признак того, что вы ошиблись с выбором моющего средства.

Чтобы избежать подобного сценария, помните, что цветные вещи можно стирать только предназначенными для них средствами, такими как Persil Color Active Gel Deep Clean, содержащее уникальную комбинацию активных ингредиентов, которые эффективно удаляют пятна и придают идеальную яркость цветным вещам, не позволяя им посереть и поблекнуть даже после нескольких стирок, в то время как для белых вещей подойдет практически любое моющее средство.

Застегивать пуговицы рубашки

Это может показаться очень разумной идеей, но на самом деле такая ошибка приводит к тому, что пуговицы рубашек очень быстро отваливаются. Поэтому, прежде чем положить их в стиральную машину, тщательно проверьте, все ли пуговицы расстегнуты.

Стирать слишком много одежды за один раз

Внимательно прочитайте инструкцию к стиральной машине и следуйте рекомендациям производителя. Старайтесь не запихивать в барабан слишком много одежды, так как для качественной стирки необходимо пространство, иначе одежда будет мяться и не станет безупречно чистой.

Слишком большое количество одежды также вредит стиральной машине, создавая чрезмерное давление на амортизаторы и подшипники.

Не чистить стиральную машину

Мы часто забываем о том, что стиральная машина сама нуждается в чистке.

Регулярная чистка стиральной машины улучшает качество стирки и продлевает срок ее службы, поскольку со временем внутри машины скапливаются моющие средства, осадок, пыль и бактерии.

Это может не только способствовать появлению неприятного запаха у одежды, но и ухудшить работу стиральной машины. Еще одна ошибка, которую мы часто совершаем, заключается в том, что мы закрывает дверцу стиральной машины сразу после того, как она выполнила свою работу. Чтобы предотвратить появление плесени и неприятных запахов, дверцу стиральной машины после стирки следует оставить открытой на некоторое время, пока устройство не просохнет.

Статья создана в сотрудничестве с Henkel.