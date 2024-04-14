Видео ⟩ В Чили камера засняла монахиню, которая тащила чемодан с трупом

Тело 58-летней женщины было обнаружено на улице в благополучном и состоятельном районе городе. Тело нашел дворник.

Полиция возбудила уголовное дело. Вскоре полиция получила кадры с камер наблюдения, на которых видно, как монахиня оставила чемодан с телом.

Disturbing footage from Chile captures an 80-year-old nun pushing a suitcase through the streets, containing the deceased body of another nun.



The surveillance footage surfaced following a comprehensive police search initially prompted by suspicions the dead body was the result… pic.twitter.com/T3WjyACmF6 — Morbid Knowledge (@Morbidful) April 13, 2024

Женщину в чемодане опознали как Эрику Фернандес, которая умерла естественной смертью от болезни около года назад.

80-летняя монахиня рассказала полиции, что они с покойной договорились, что всегда будут заботиться друг о друге.

80-летняя женщина также рассказала, что останки ее подруги хранились в подвале с апреля 2023 года "из-за любви". Также женщины перед смертью договорились, что не будут сообщать властям о смерти подруги.

Власти спросили, почему монахиня оставила тело подруги на улице. На это монахиня ответила, что ее дочь заметила в подвале труп.

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