Масштабная операция Европола против мошенников; есть задержанные из Латвии

Около 400 полицейских приняли участие в рейдах в Европе и Доминиканской Республике в четверг, 11 апреля. Целью операции была мошенническая схема JuicyFields.

Полиция арестовала подозреваемых в Великобритании, Германии, Италии, Латвии, Испании и Доминиканской Республике.

"Общие убытки от ложных инвестиций в рекламируемую краудфандинговую платформу по выращиванию медицинской марихуаны составляют 645 миллионов евро", - заявили в Европоле.

В период с 2020 по 2022 год JuicyFields побуждала клиентов инвестировать всего 50 евро. Веб-сайт утверждал, что связывает инвесторов с производителями медицинского каннабиса, обещая годовую прибыль в размере 100% и более, а первоначальным инвесторам выплачивалась двойная сумма инвестиций.

"Вдохновленные этими финансовыми выгодами, многие инвесторы заплатили сотни, тысячи, а во многих случаях даже десятки тысяч евро", - заявили в полицейском управлении.

"Платформа выглядела заслуживающей доверия, поскольку она не только была представлена ​​в цифровой среде, но и поддерживала имидж надежного юридического лица с физическими офисами, персоналом и представительством на мероприятиях индустрии медицинской марихуаны", - пояснили в Европоле.

Однако в июле 2022 года JuicyFields внезапно прекратила работу, заморозив вывод средств. Полиция получила множество сообщений о мошенничестве и провела сложное скоординированное расследование с участием агентств из разных европейских стран.

В ходе полицейской операции в четверг, 11 апреля, были изъяты наличные деньги, роскошные автомобили, произведения искусства и другие предметы роскоши, а также заморожены миллионы евро на банковских счетах и ​​в криптовалютах.

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