Издание сообщило, что несколько членов израильского правительства выступали за немедленный ответный удар, однако телефонный разговор Нетаньяху с Байденом и тот факт, что иранская атака не нанесла серьезного ущерба, побудили не предпринимать ответных действий.

Источники издания не предоставили более подробной информации о разговоре лидеров Израиля и США.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, президент США в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля после иранского удара заявил, что Вашингтон не поддержит израильскую контратаку против Ирана.

В другой публикации The New York Times указывается, что Байден и его администрация обязались предотвратить эскалацию конфликта. В диалоге с Израилем они заявляют, что успешная защита от иранских ударов является крупной стратегической победой израильских сил, которая не требует новых контратак.

Министр правительства Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль ответит на иранскую атаку, когда придет время.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!