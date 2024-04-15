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В воскресенье спасатели получили 46 вызовов в связи со сломанными ветром деревьями и ветками

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Сломанное дерево
Сломанное дерево Фото: Shutterstock

За минувшие сутки пожарные выехали на 46 вызовов, чтобы распилить упавшие деревья или ветки, а также освободить дороги от деревьев или проводов, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба.

На улице Хапсалас в Риге от сломанной ветки дерева освободили два автомобиля.

В понедельник утром по всей Латвии дует сильный западный ветер, его скорость местами превышает 20 метров в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Самые сильные порывы ветра ночью достигали 24 метров в секунду в Салдусе и Вентспилсе, а также 25 метров в секунду в Добеле.

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