В Цесисском крае задержан мужчина по подозрению в сексуальных действиях с несовершеннолетней девочкой

В феврале 2024 года в Южновидземский участок Видземского регионального управления полиции поступила информация о том, что в феврале этого года несовершеннолетняя жительница города Цесис подверглась сексуальным действиям со стороны неизвестного мужчины, с которым она познакомилась в социальной сети Snapchat. Учитывая, что действия были совершены с несовершеннолетней жертвой, не достигшей 16-летнего возраста, было немедленно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного закона.

Во время досудебного производства 9 апреля 2024 года по подозрению в совершении указанного преступления был задержан мужчина 1985 года рождения, ранее судимый за уголовные преступления аналогичного характера, направленные против нравственной и сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних.

11 апреля 2024 года на основании собранных доказательств этот человек был признан подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного закона, и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Государственная полиция призывает родителей обращать внимание на то, как и с кем проводят свободное время их дети, в том числе на то, с кем они общаются в интернете и с кем встречаются. Важно установить с детьми отношения, основанные на взаимном доверии, чтобы ребенок мог рассказывать родителям о событиях в своей жизни и обращаться за советом, не боясь быть осужденным.

В случае подозрений в совершении преступления необходимо немедленно сообщить об этом в полицию, позвонив по номеру 110 или написав заявление.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!