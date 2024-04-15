СМИ: Россия изменила тактику массированных ударов по Украине

"Их тактика изменилась, к сожалению, не в нашу пользу", - заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Она отметила, что в результате массированных российских ударов все многолетние усилия Украины по восстановлению ранее поврежденной энергетической инфраструктуры были разрушены в течение нескольких дней.

Россия впервые применила новую тактику ударов 22 марта, когда нанесла один из самых массированных ударов по Украине, заявил Александр Харченко, директор киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC).

"Новая стратегия предусматривает массированные удары по конкретным целям, когда большое количество ракет и беспилотников будет выпущено по ограниченному числу целей", - сказал эксперт.

В свою очередь, украинская энергетическая компания ДТЭК сообщает, что Россия отказалась от атак на украинскую электрораспределительную сеть и с конца марта в основном сосредоточивается на инфраструктуре распределения электроэнергии.

"Противник отточил свою тактику и использует высокоточное оружие. В результате эффективность ущерба значительно выросла по сравнению с 2023 годом", - говорит генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

CNN напоминает, что раньше армия страны-агрессора атаковала энергетическую инфраструктуру Украины осенью, перед началом отопительного сезона, а теперь атаки происходят уже весной.

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