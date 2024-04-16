В Литве появились опасные "наркотики-зомби" - они вызывают психоз, некоторые наносят себе травмы

Врачи соседней страны утверждают, что наблюдают рост числа больных в состоянии наркотического опьянения, и предупреждают, что эти наркотические вещества очень опасны - они вызывают массивные психозы и галлюцинации.

Для того, чтобы удержать таких больных требуется несколько человек. Во время психозов и галлюцинаций люди "режут себя и даже пытаются отрезать себе язык", отмечает врач-токсиколог Габия Лаубнер-Сакалаускене.

"Это сильно стимулирующие вещества, которые вызывают значительное повышение уровня дофамина - очень большое удовольствие, связанное с ним радость, а также психоз и галлюцинации", - говорит врач-токсиколог.

Хотя в больнице, где она работает, лечат только взрослых, врач подтвердила, что таких пациентов за последние недели действительно стало много.

"Что значит много? Достаточно, чтобы привлечь внимание. Чаще всего такие пациенты поступают уже с психозом и галлюцинациями, большим психомоторным возбуждением", - рассказала врач.

"Зомби-наркотики" употребляет молодежь

Габриэла Навицкайте, журналист-исследователь 15min.lt, которая около полугода исследует, как "зомби-наркотик" распространяется среди молодежи в Литве, рассказала, что чаще всего его употребляют люди до 30 лет.