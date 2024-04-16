В Литве появились опасные "наркотики-зомби" - они вызывают психоз, некоторые наносят себе травмы

В Литве распространяется чрезвычайно опасное психоактивное вещество, которое в США за его действие прозвали "наркотиком-зомби", сообщает TV3 Ziņas со ссылкой на портал tv3.lt.
Врачи соседней страны утверждают, что наблюдают рост числа больных в состоянии наркотического опьянения, и предупреждают, что эти наркотические вещества очень опасны - они вызывают массивные психозы и галлюцинации.
Для того, чтобы удержать таких больных требуется несколько человек. Во время психозов и галлюцинаций люди "режут себя и даже пытаются отрезать себе язык", отмечает врач-токсиколог Габия Лаубнер-Сакалаускене.
"Это сильно стимулирующие вещества, которые вызывают значительное повышение уровня дофамина - очень большое удовольствие, связанное с ним радость, а также психоз и галлюцинации", - говорит врач-токсиколог.
Хотя в больнице, где она работает, лечат только взрослых, врач подтвердила, что таких пациентов за последние недели действительно стало много.
"Что значит много? Достаточно, чтобы привлечь внимание. Чаще всего такие пациенты поступают уже с психозом и галлюцинациями, большим психомоторным возбуждением", - рассказала врач.
"Зомби-наркотики" употребляет молодежь
Габриэла Навицкайте, журналист-исследователь 15min.lt, которая около полугода исследует, как "зомби-наркотик" распространяется среди молодежи в Литве, рассказала, что чаще всего его употребляют люди до 30 лет.
"Распространяется очень популярное вещество - "кристаллы" или "крист"", - говорит журналистка, сообщая, что вместо него продаются и подделки.
Сообщается, что этот наркотик очень редок в странах Балтии, но он хорошо известен как в США, так и в Западной Европе своей опасностью, высоким риском привыкания и огромным вредом, который он причиняет.
"Его не зря его называют "наркотиком-зомби", потому что он вызывает нескоординированные движения тела, существует очень высокий риск развития зависимости, заболеваний сердца и почек в результате употребления этого препарата", - пояснила Навицкайте.
Журналистка, ссылаясь на источники на "подпольном рынке", сообщает, что эти наркотики распространяются в нескольких крупных городах Литвы, однако властям сложно это проверить. Наркотики продаются и в Telegram. Способ оплаты - криптовалюта.
Представитель литовской полиции признал, что такую информацию невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить, но, по его словам, факты свидетельствуют о том, что в Литву поступают новые психотропные вещества, хотя их объем невелик.
"В ходе полицейского расследования они выявляются и изымаются. Это не только литовский опыт, но и международные расследования. Международные организации четко говорят, что количество различных новых синтетических наркотиков растет", - объясняет представитель полиции.
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