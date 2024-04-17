Актуальная информация онлайн-журнала TVNET+

Несмотря на то, что онлайн-журналу TVNET+ уже более трех лет, многие по-прежнему недоумевают: "Зачем нужно платить за контент в интернете? Информация же должна быть бесплатной!". Здесь в первую очередь нужно отметить - порталы TVNET Grupa по-прежнему продолжают публиковать все актуальные новости бесплатно. В свою очередь, в TVNET+ за плату доступны углубленные и развернутые дополнительные материалы, созданные командой профессионалов.
Говоря другими словами, TVNET+ - это не только новости. Это аналитический и развлекательный онлайн-журнал с углубленным содержанием об актуальном и интересном в Латвии и мире. Это дополнительное содержание, многообразие и глубина тем которого помогают создать информированное мнение и понять происходящее. Но о горячих событиях мы по-прежнему призываем продолжать читать на остальных порталах нашей группы.
С февраля этого года мы ввели программу лояльности для подписчиков, в рамках которой каждый может получить что-то хорошее. Например, сейчас у подписчиков есть возможность выиграть подарочную карту на 50 € от Biļešu Serviss, билеты на спектакли в театре "Дайлес", на музыкальные концерты и фестивали, а также на проверочный матч сборной Латвии по хоккею против Норвегии.
Рекламный рынок всегда был основным источником доходов независимых СМИ. Не секрет, что в течение последних лет доходы от рекламы в медиа быстро снижались, так как большие технологические гиганты сумели привлечь деньги, которые раньше рекламодатели инвестировали в СМИ. И это перемены, на которые мы реагируем и учимся жить в новых условиях.
Однако, принимая во внимание, что большая часть читателей хочет пользоваться порталами, не видя рекламу, начиная с апреля этого года мы дополнили TVNET+ возможностью подписки без коммерческой рекламы. В частности, за дополнительную плату в размере 1,5 € можно подписаться на портал и в течение 4 недель пользоваться им без коммерческой рекламы.
Кроме того, с 17 апреля по 7 мая мы проводим весеннюю кампанию, в рамках которой годовую подписку на TVNET+ можно будет приобрести по особенно "вкусной" цене. С коммерческой рекламой это будет всего 19,95 €, а без нее - 36,91 € на год.
Спасибо, что цените независимую журналистику!