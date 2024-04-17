Актуальная информация онлайн-журнала TVNET+

Говоря другими словами, TVNET+ - это не только новости. Это аналитический и развлекательный онлайн-журнал с углубленным содержанием об актуальном и интересном в Латвии и мире. Это дополнительное содержание, многообразие и глубина тем которого помогают создать информированное мнение и понять происходящее. Но о горячих событиях мы по-прежнему призываем продолжать читать на остальных порталах нашей группы.

С февраля этого года мы ввели программу лояльности для подписчиков, в рамках которой каждый может получить что-то хорошее. Например, сейчас у подписчиков есть возможность выиграть подарочную карту на 50 € от Biļešu Serviss, билеты на спектакли в театре "Дайлес", на музыкальные концерты и фестивали, а также на проверочный матч сборной Латвии по хоккею против Норвегии.